Morant: "Debemos romper con la dinámica de que las patentes de las investigaciones españolas las compre EE.UU."

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha manifestado la necesidad de "romper con la dinámica" de que, pese a que los científicos españoles tengan buenos resultados en sus investigaciones, "después acabe comprando la patente una empresa estadounidense, poniendo precios de 200.000 euros al tratamiento".

"No podemos quedarnos solo con la investigación y sus resultados, esos resultados se tienen que traducir en una reindustrialización y una transformación de nuestra industria farmacéutica para que sea también en nuestro país donde acaben produciéndose y comercializándose nuevas terapias", ha continuado Morant.

Así se ha expresado la ministra durante el V Congreso de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP). En este sentido, ha puesto en valor el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Trasformación Económica (PERTE) dedicado a la Salud de Vanguardia, que tiene entre sus planteamientos la necesidad de que España haga accesible las terapias avanzadas a los ciudadanos.

"Es uno de los proyectos estratégicos mas importantes de España dentro del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia y movilizará una inversión de más de 500 millones de euros", ha recordado Morant, para apuntalar que este reforzará la investigación médica biosanitaria y su impacto social.

En este sentido, ha explicado que se incorporarán al sector salud todas las capacidades de tecnologías digitales que han sido históricamente desplegadas en otros sectores, pero no en el de la salud. "Se hará impulsando la industria de medicamentos de terapia avanzada y otros medicamentos emergentes, y acelerando la transferencia industrial de la I+D que se ha generado en los sistemas sanitarios", ha abundado.

En este sentido, Morant ha hecho hincapié en la "escucha activa" del Ministerio sobre las propuestas de las asociaciones de pacientes para fomentar una medicina de vanguardia, accesible y a la carta, que "atienda con precisión y eficiencia las necesidades de todas las personas, sin exlusión".

Por otro lado, durante su intervención, la presidenta de la POP, Carina Escobar, ha recordado que, durante la pandemia, el 43 por ciento de los pacientes crónicos ha empeorado su salud o ha sumado nuevas patologías. También se ha documentado una peor adherencia a los tratamientos y, por otro lado, el cambio de la atención presencial a la telemática se ha realizado sin protocolos ni guías ni para pacientes ni profesionales, lo que ha perjudicado a los primeros.

"Uno de cada 3 pacientes refiere dolor moderado, grave o extremo, lo que se relaciona con que también uno de cada 3 refiera ansiedad o depresión en ese mismo grado". Otro problema derivado de la crisis sanitaria, ha proseguido, ha sido el retraso en el diagnóstico, que ahora se sitúa en 107 días de media.

Retomar la asistencia presencial en pacientes crónicos

"Hay que conseguir retomar la asistencia presencial, sobre todo en el paciente crónico. No nos podemos permitir el coste de no hacerlo", ha sentenciado Escobar, que ha subrayado la importancia de que "la ciencia no se detenga y se pueda acceder a ella con equidad".

Así las cosas, ha señalado que la pandemia ha producido cambios "que vienen para quedarse". Así, ha señalado que la transformación digital debe suponer una palanca de cambio, y esta evolución en el Sistema Nacional de Salud (SNS) "no puede considerarse sin contar con la experiencia de los pacientes".

Asimimsmo, ha pedido "no olvidar que la salud está en las personas y no en el SNS, por lo que la salud debe ser una política transversal que impregne el resto de políticas públicas". En esta línea, ha expresado el deseo de los pacientes de cooperar en el desarrollo de políticas para que "el SNS salga fortalecido de esta crisis".

En relación a ello, la directora general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Patricia Lacruz, ha conectado las propuestas realizadas por la POP con algunas de las políticas de que el Ministerio de Sanidad tiene en marcha, relacionadas con la transformación digital, la inclusión de la perspectiva del paciente en la toma de decisiones y la importancia de incluir la perspectiva sanitaria en todas las políticas.

En materia de nuevas tecnologías, Lacruz ha destacado el espacio nacional de datos en salud, cuyo cometido es promover una interoperabilidad de datos que permita la generación de conocimiento científico como mucha más información para realizar la evaluación de los resultados.

Asimismo, Lacruz ha apuntado a la esencialidad de las organizaciones de pacientes y la importancia de la inclusión de la perspectiva del paciente en los órganos del SNS. "Trabajamos en un anteproyecto de ley en materia de medidas para consolidar la equidad, la universalidad y la cohesión del SNS. Entre sus apartados, está la inclusión de asociaciones de pacientes en los órganos de asesoramiento en el SNS", ha recordado.

En este mismo anteproyecto de ley, se contempla la implantación del enfoque de salud en todas las políticas mediante la incorporación de la evaluación del impacto en salud de todas las iniciativas legislativas del gobierno. "Esto situará la salud de la ciudadanía en las políticas de país, avanzando en el desarrollo de la Ley General de Salud Pública·, ha concluido la directora general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad.