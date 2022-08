Nadal: "Es sencillo aceptar lo ocurrido"

El tenista espa√Īol Rafa Nadal ha asegurado que es "sencillo" aceptar su derrota en su estreno en el torneo de Cincinnati, s√©ptimo Masters 1.000 de la temporada, ante el croata Borna Coric (7-6(9), 4-6, 6-3), ya que regresaba tras un periodo de mes y medio de lesi√≥n, y ha afirmado que debe "mirar adelante" y centrarse ya en el pr√≥ximo US Open.

"Obviamente, no he jugado mi mejor partido. Es algo que puede suceder. Tradicionalmente este torneo ha sido complicado para m√≠. As√≠ que al volver tras un per√≠odo duro, es algo sencillo de aceptar y es f√°cil dar la enhorabuena a Borna, ha jugado mejor", se√Īal√≥ en rueda de prensa.

En este sentido, afirmó que es "complicado" sacar "lecturas positivas". "Necesito mejorar y necesito entrenar. Tengo que restar mejor. Necesito días en la pista, esa es la realidad. Obviamente he tenido mis opciones al principio; en el 'tiebreak' he tenido dos oportunidades importantes con las dos pelotas de set, pero he jugado muy mal un par de golpes más o menos sencillos", indicó.

En este sentido, el balear recordó que hizo "un par de golpes terribles" tras haberse colocado 0-30 al inicio del tercer set, además de invitar a "mirar adelante". "Conozco el camino. Lo principal para mí es estar sano. Ha sido una lesión complicada de manejar, siendo sincero", subrayó.

"El √ļltimo mes y medio no ha sido sencillo, porque al tener una rotura en el abdominal no saber cu√°ndo estar√°s recuperado al 100%. Eso afecta en el sentido de no saber si ser√°s capaz de ir al m√°ximo en cada servicio", prosigui√≥.

Por √ļltimo, Nadal explic√≥ que ahora se centra en el pr√≥ximo US Open, el √ļltimo 'Grand Slam' de la temporada. "Necesito mirar adelante y comenzar a pensar en la energ√≠a que la grada me da en Nueva York. Es un lugar muy especial para m√≠ y lo disfruto. All√≠ he vivido momentos inolvidables y voy a dar lo mejor cada d√≠a para llegar preparado", finaliz√≥.