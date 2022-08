negociadores de irán y eeuu se dirigen a viena para conversaciones sobre pacto nuclear

(Actualiza con viaje de enviado de EEUU a Viena)

Por Parisa Hafezi

DUBÁI, 3 ago (Reuters) - El principal negociador nuclear de Irán y un enviado de alto rango de Estados Unidos viajarán a Viena esta semana para mantener conversaciones sobre la reactivación del pacto nuclear de 2015, dijeron el miércoles funcionario de ambos gobiernos, reavivando un proceso que se estancó en junio.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanaani, dijo que Teherán estaba dispuesto a alcanzar un acuerdo que garantice sus derechos, según medios estatales.

"(El negociador iraní) Bagheri Kani saldrá de Teherán en unas horas (...) En esta ronda de conversaciones, que se celebrará como de costumbre con la coordinación de la Unión Europea, se discutirán las ideas presentadas por las diferentes partes", dijo Kanaani.

Sin proporcionar más detalles, un funcionario estadounidense dijo que Rob Malley, el enviado especial de Estados Unidos para Irán, viajará a Viena para mantener conversaciones esta semana sobre la reactivación del acuerdo nuclear.

El mes pasado, el máximo diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que había propuesto un nuevo proyecto de texto para revivir el acuerdo bajo el cual Irán frenó su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones económicas.

En 2018, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó el acuerdo, calificándolo de demasiado blando y volvió a imponer duras sanciones a Irán, lo que llevó a Teherán a incumplir los límites nucleares establecidos en el pacto.

El acuerdo parecía estar a punto de revivir en marzo tras 11 meses de conversaciones indirectas entre Teherán y el gobierno del presidente Joe Biden en Viena.

Sin embargo, conversaciones se estancaron por varios obstáculos, entre ellos la exigencia de Teherán de que Washington diera garantías de que ningún presidente estadounidense abandonaría el acuerdo, como hizo Trump.

Biden no puede prometer esto porque el acuerdo nuclear es un entendimiento político no vinculante, no un tratado legalmente vinculante.

Las conversaciones indirectas, mediadas por la UE, entre Bagheri Kani y Malley, destinadas a romper el estancamiento sobre cómo salvar el pacto nuclear de 2015, terminaron en junio en Qatar sin que se produjeran avances.

"Irán está decidido a alcanzar un acuerdo estable que garantice los derechos e intereses de la nación iraní", dijo Kanaani, pidiendo a Washington que "proporcione las condiciones para el progreso efectivo de las conversaciones tomando las decisiones necesarias".

Un funcionario iraní dijo a Reuters que las conversaciones en Viena tendrán "el formato de la reunión de Doha", en la que el enviado de la UE, Enrique Mora, se desplanzaba para mantener reuniones separadas con Bagheri Kani y Malley, porque Teherán se negó a mantener conversaciones directas con Washington.

A primera hora del miércoles, Mora tuiteó: "De camino a Viena para discutir la vuelta del #PAIC a la plena aplicación sobre la base del texto del coordinador presentado el 20 de julio", refiriéndose por sus siglas al Plan de Acción Integral Conjunto. (Reporte adicional de Arshad Mohammed en Saint Paul, Minnesota; Escrito por Parisa Hafezi; Editado en Español por Ricardo Figueroa)