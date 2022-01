Netanyahu niega que vaya a reconocer "bajeza moral" en un posible acuerdo con la Fiscalía en el caso contra él

Esta petición del fiscal general acarrearía una inhabilitación política durante siete años

MADRID, 25 Ene. 2022 (Europa Press) -

El ex primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha afirmado que no ha aceptado reconocer "bajeza moral" como parte de un posible acuerdo con la Fiscalía en el caso de corrupción abierto contra él, al tiempo que ha incidido en que no abandonará la política y seguirá al frente del Likud.

'Bibi' ha abordado por primera vez las informaciones sobre la posibilidad de un acuerdo con la Fiscalía y ha apuntado a "afirmaciones erróneas" sobre las conversaciones, en las que el fiscal general, Avichai Maldelblit, habría reclamado que Netanyahu reconozca "bajeza moral", lo que acarrea una inhabilitación política durante siete años.

"Eso simplemente no es correcto", ha dicho. "Seguiré encabezando el Likud y el campo nacional para liderar a Israel en vuestro nombre", ha manifestado el ex primer ministro israelí, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Asimismo, ha dado las gracias a sus "millones" de seguidores y ha reiterado que está sufriendo un maltrato a manos del aparato judicial. "Todo el mundo puede ver lo que está pasando en el tribunal y cómo se ha llevado a cabo la investigación contra mí", ha dicho.

En este sentido, ha incidido en que lo correcto sería cerrar los casos abiertos contra él, después de que medios israelíes apuntaran el lunes a que Maldelblit habría informado a los abogados de Netanyahu que sería imposible alcanzar un acuerdo antes de que expire su mandato la semana que viene.

Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, ha defendido que Netanyahu es "la prueba" de la necesidad de aprobar una ley que prohíba a los condenados por "bajeza moral" ocupar los cargos de primer ministro, ministro, parlamentario o alcalde.

Durante la semana pasada surgieron informaciones en medios israelíes sobre una orden de Netanyahu a sus abogados para buscar un acuerdo con la Fiscalía, que habría pedido que admita su responsabilidad en dos casos de fraude y violación de confianza, acepte un cargo por "bajeza moral" y cumplir una sentencia a servicios comunitarios.

'Bibi', que se ha convertido en la primera persona en la historia en ser imputada mientras ocupa el cargo de primer ministro de Israel --cargo que abandonó en junio de 2021--, está acusado de recibir sobornos, fraude y violación de la confianza en tres casos separados, tras las investigaciones encabezadas por Mandelblit.

La Fiscalía denunció en abril de 2021 un "grave caso de corrupción del régimen" en la primera sesión de la fase de presentación de pruebas en el proceso por corrupción contra Netanyahu, quien ha rechazado los cargos y ha hablado de "caza de brujas" y un "golpe de Estado judicial".

El más grave de ellos es el 'caso 4000', en el que hace frente a cargos por sobornos, fraude y violación de la confianza por impulsar regulaciones que beneficiaron al accionista mayoritario del grupo Bezeq, Shaul Elovitch, a cambio de una cobertura favorable del portal Walla.

En el 'caso 1000', el ex primer ministro será imputado por fraude y violación de la confianza por recibir regalos ilícitos valorados en 700.000 shekels (cerca de 183.000 euros) a cambio de favores.

Por otra parte, en el 'caso 2000' ha sido imputado por fraude y violación de confianza por acordar con 'Yedioth Ahronoth' debilitar al diario de la competencia 'Israel Hayom' --favorable a Netanyahu-- a cambio de una cobertura más favorable al primer ministro en el primer medio.