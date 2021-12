Nueva York impone la vacunación contra la COVID-19 obligatoria a empleados del sector privado

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ha anunciado este lunes que todos los empleados del sector privado tendr谩n que vacunarse contra la COVID-19 de forma obligatoria a partir del 27 de diciembre.

Seg煤n el alcalde, la medida es un "ataque preventivo" para detener el "mayor crecimiento" de casos de COVID-19 a medida que llega el fr铆o, la gente se re煤ne para las fiestas navide帽as y hay m谩s informaci贸n sobre la variante 贸micron del SARS-CoV-2.

"Tenemos a la 贸micron como nuevo factor, tenemos el clima m谩s fr铆o, que realmente crear谩 retos adicionales junto a la variante delta, tenemos las reuniones por vacaciones", ha indicado en una intervenci贸n en la MSNBC.

"Sabemos que con vacunaci贸n obligatoria e incentivos podemos vencer a este virus", ha indicado el alcalde a trav茅s de su cuenta en la red social Twitter, donde ha insistido en que la ciudadan铆a de forma "conjunta" puede "salvar vidas y avanzar". La vacunaci贸n obligatoria ya reg铆a en Nueva York para todos los empleados p煤blicos.

De Blasio tambi茅n ha anunciado que, desde el 14 de diciembre, las autoridades requerir谩n una prueba diagn贸stica de la COVID-19 para que ni帽os de entre cinco y once a帽os cenen en el interior de restaurantes, gimnasios e instalaciones de entretenimiento. Adem谩s, el certificado de vacunaci贸n 煤nicamente ser谩 v谩lido con las dos dosis de la vacuna desde el 27 de diciembre, y no con una como hasta el momento, seg煤n ha recogido 'The Hill'.

Las nuevas medidas han llegado d铆as despu茅s de que la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunciara la detecci贸n de los cinco primeros casos de la variante 贸micron del SARS-CoV-2 en el territorio.