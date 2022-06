12/06/2022 'Oh My Gol! Laliga Music Experience' Congrega A Más De 23.000 Personas En El RCDE Stadium. El macroconcierto 'Oh My Gol! LaLiga Music Experience', organizado por LaLiga y NSN, celebró este sábado su primera edición con más de 23.000 personas llenando el RCDE Stadium de Barcelona, con actuaciones de artistas como Rauw Alejandro, Bizarrap, María Becerra, Steve Aoki y Juan Magán. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA DEPORTES BARCELONA LALIGA