Oiea no puede determinar la causa del incendio de la central nuclear de zaporiyia

13 ago (Reuters) - El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó el lunes que sus representantes inspeccionaron una torre de refrigeración dañada en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, controlada por Rusia, pero no pudieron determinar de inmediato la causa del incendio que se produjo el fin de semana.

Moscú y Kiev se acusan mutuamente de haber provocado el incendio en la central nuclear ucraniana. Rusia atribuye la autoría a un ataque con drones y Ucrania a una negligencia rusa o a un incendio provocado.

El equipo del OIEA no encontró señales inmediatas de restos de aviones no tripulados y evaluó que era poco probable que la fuente primaria del incendio comenzara en la base de la torre de refrigeración, dijo la agencia en un comunicado.

"El equipo no ha sido capaz de sacar conclusiones definitivas (sobre la causa del incendio) sobre la base de los hallazgos y observaciones hasta el momento", agregó.

Ni Moscú ni Kiev han informado signos de radiación elevada.

El OIEA dijo que lo más probable es que los daños se concentraran en el interior de la torre, en el nivel de distribución de las toberas de agua, a unos 10 metros de altura.

"El equipo confirmó que no había signos significativos de alteración de los escombros, cenizas u hollín situados en la base de la torre de refrigeración", dijo el OIEA. "La seguridad nuclear de la planta no se vio afectada, ya que las torres de refrigeración no están actualmente en funcionamiento".

Rusia arrebató la central a Ucrania poco después de lanzar una invasión a gran escala en 2022.

(Reporte de Lidia Kelly en Melbourne; Editado en español por Javier Leira)

