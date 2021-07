Osaka y Djokovic elevan el perfil del tenis en Tokio

TOKIO (AP) — Naomi Osaka carga encima con las esperanzas de todo el país anfitrión.

Novak Djokovic pretende completar algo que ningún hombre ha conseguido en la historia del tenis.

Ambos van por gestas especiales en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ambos se apuntaron contundentes victorias el lunes para avanzar a los octavos de final en el Parque Ariake.

Osaka conectó tiros ganadores desde ambos perfiles — forehand y revés — casi a voluntad en la victoria del lunes 6-3, 6-2 sobre la suiza Viktorija Golubic, número 49 del mundo.

Por su parte, Djokovic despachó 6-4, 6-3 al alemán Jan-Lennard Struff, 48 del escalafón.

“Hay muchísima atención puesta en el tenis como deporte de estos Juegos", dijo el astro serbio. “Estamos agradecidos, porque representamos a nuestro país, a nosotros, pero también a nuestro deporte en la Villa Olímpica”.

Nunca hubo dudas sobre el potencial de Naomi Osaka dentro de la cancha al momento en que decidió alejarse dos meses del deporte para atender su salud mental.

En especial sobre canchas duras — la superficie en la que se juega el torneo olímpico y la misma en la que Osaka ha ganado sus cuatro títulos de Grand Slam.

Su triunfo Golubic confirmó el buen nivel al vencer a la china Zheng Saisai el día anterior y prolongó su ímpetu después de llevar a cabo el máximo honor de la ceremonia de inauguración, donde encendió el pebetero olímpico.

A Osaka se le pidió en marzo que encendiera el pebetero, pero dijo que “no sentía presión”.

“Sentí más emoción”, dijo Osaka. “Como un deber, algo que quería lograr”.

Si Djokovic logra ganar cuatro partidos más, no sólo conquistará su primer título olímpico, sino que también quedará a un paso del ‘Slam Dorado’ — títulos en las cuatro citas de Grand Slam y el oro olímpico en un mismo año.

Levantó las coronas del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon este años. Ahora necesita la presea de Tokio y el trofeo del Abierto de Estodos Unidos para completar una extraordinaria colección.

Steffi Graf es la única jugadora de tenis que ha conseguido el ‘Slam Dorado’, en Seúl 1988.

“Desde luego que estoy muy entusiasmado e inspirado de hacer historia", dijo Djokovic. “Tengo esa estrella que me guía, que me ilumina, que me da energía, pero al mismo tiempo no me aparto de lo que siempre me funciona”.

El siguiente rival será el español Alejandro Davidovich Fokina (16to cabeza de serie), quien derrotó al australiano John Millman por 6-4, 6-7 (4), 6-3.

Dos victorias más separan a Osaka de más honores: una medalla olímpica.

“Definitivamente significaría mucho para mí, pero sé que es un proceso”, dijo Osaka sobre la posibilidad de ganar una medalla para su país. “Intento ir partido a partido. Considerándolo todo, estoy feliz de estar aquí. No había estado en Tokio en casi un año”.

Es su primer torneo desde que se retiró de Roland Garros en mayo para darse un respiro mental, revelando que lidiaba con episodios de depresión. Después se ausentó de Wimbledon.

En condiciones de más viento y menos sol que hace un par de días, Osaka sumó 29 tiros ganadores por 14 de Golubic y tuvo apenas 11 errores no forzados por 21 de su rival.

Segunda preclasificada en Tokio, Osaka se las verá con la checa Marketa Vondrousova. La finalista del Abierto de Francia de 2019 dio cuenta 6-1, 6-2 de la rumana Mihaela Buzarnescu.

Dobles de colombia

Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah (3eros cabeza de serie) despacharon 6-4, 6-1 a los austriacos Oliver Marach y Philipp Oswald para instalarse en los cuartos de final. Los campeones de Wimbledon y el US Open en 2019 han cuajado la mejor actuación de doblistas colombianos en una justa olímpica.

Sorpresas en mujeres

La croata Donna Vekic dio la sorpresa al eliminar 6-4, 3-6, 7-6 (3) a la bielorrusa Aryna Sabalenka (3ra preclasificada).

Además, la belga Alison van Uytvanck remontó para derrotar 5-7, 6-3, 6-0 a la checa Petra Kvitova, bronce en Río 2016.

Y la española Paula Badosa derrotó 6-3, 7-6 (4) a Iga Swiatek, la campeona de Roland Garros en 2019.

Zverev y medvedev avanzan

Daniil Medvedev, segundo preclasificado por el Comité Olímpico Ruso y el alemán Alexander Zverev (4to) ganaron sin sobresaltos. Medvedev superó al indio Sumit Nagal por 6-2, 6-1 y Zverev venció al colombiano Daniel Elahi Galán por 6-2, 6-2.

AP