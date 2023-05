PayRetailers nombra a Jonathan Wilson como Director de Riesgo

BARCELONA, Espa√Īa--(BUSINESS WIRE)--may. 11, 2023--

PayRetailers, el proveedor líder de tecnología de pagos todo en uno de LATAM, ha nombrado a Jonathan Wilson como su nuevo Director de Riesgos (CRO). Con este nombramiento, PayRetailers da un paso más en su misión de proporcionar soluciones de pago seguras y confiables a su creciente base de clientes.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230508005029/es/

Jonathan Wilson, Chief Risk Officer at PayRetailers (Photo: PayRetailers)

Como CRO, Wilson ser√° responsable de supervisar el riesgo operativo y crediticio de la compa√Ī√≠a, as√≠ como la estrategia de gesti√≥n de riesgos.

Un experto en gestión de riesgos

Jonathan Wilson cuenta con una amplia experiencia en la reducci√≥n de la exposici√≥n al riesgo y en la mejora de los perfiles de seguridad para organizaciones globales de pagos de vanguardia. Durante m√°s de una d√©cada, se desempe√Ī√≥ como Jefe de Riesgos de la divisi√≥n de Monederos Digitales en PaySafe, donde lider√≥ la gesti√≥n de riesgos y an√°lisis de datos, e implement√≥ un marco de control y pr√°cticas anti-fraude y anti-lavado de dinero.

Antes de unirse a PayRetailers, Wilson fue Director de Riesgos y Cumplimiento (CRCO) en AU10TIX, responsable de proporcionar servicios de verificación de identidad y detección de fraudes a numerosas empresas de servicios y fintech. Como CRCO, lideró a su equipo en el desarrollo de un nuevo marco de gestión de riesgos empresariales y procesos de gestión de riesgos.

La experiencia profesional de Wilson también abarca la evaluación de la efectividad de la gestión de riesgos, la identificación de riesgos operativos y financieros, y la implementación de controles internos, políticas y procesos innovadores para reducir el riesgo y monitorear los resultados de las mejoras implementadas. Ha gestionado relaciones con organizaciones reguladoras nacionales e internacionales, y ha creado conciencia alineando a los principales interesados en toda la empresa.

El nombramiento llega en un momento de fuerte crecimiento para PayRetailers, a medida que contin√ļa expandi√©ndose a nuevos mercados en Am√©rica Latina y refuerza su equipo de liderazgo senior.

Jonathan Wilson, Director de Riesgos de PayRetailers, coment√≥: "PayRetailers est√° desempe√Īando un papel cr√≠tico al proporcionar oportunidades financieras a los mercados sub-bancarizados de toda LATAM. Es una oportunidad emocionante para llevar mi experiencia en riesgos y cumplimiento a una empresa con una visi√≥n clara y un prop√≥sito poderoso. PayRetailers est√° impulsando un crecimiento impresionante que exige un riesgo y cumplimiento impecables, ya que la compa√Ī√≠a proporciona plataformas de pago seguras, f√°ciles de usar y de alta calidad a los minoristas de toda la regi√≥n".

Juan Pablo Jutgla, CEO y fundador de PayRetailers,comentó: "Jonathan fortalece la oferta de PayRetailers al traer una experiencia de clase mundial en el desarrollo e implementación de procesos efectivos de gestión de riesgos. A medida que continuamos expandiéndonos a nuevos mercados, creciendo en nuevas verticales y entregando nuevos productos, la gestión de riesgos se vuelve una prioridad cada vez mayor. Wilson jugará un papel invaluable en elevar nuestros mecanismos de control para asegurarnos de seguir proporcionando soluciones de pago seguras y confiables a nuestros clientes."

Para obtener más información sobre PayRetailers, visite el sitio web de la empresa en https://payretailers.com

Acerca de PayRetailers

Fundada en 2017, PayRetailers es un proveedor global líder de servicios de pago en línea con ADN latino. A través de una API directa, una plataforma tecnológica y un contrato, PayRetailers ofrece a los comerciantes globales más de 250 métodos de pago sin necesidad de una entidad local.

La plataforma de PayRetailers brinda a las empresas la capacidad de administrar su ecosistema de pago, analizar datos y simplificar la experiencia del cliente a través de soluciones totalmente integradas.

PayRetailers tiene su sede en Espa√Īa con oficinas regionales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, M√©xico, Costa Rica, Paraguay, Per√ļ y Uruguay.

Sitio web:https://www.payretailers.com

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/pay-retailers/

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230508005029/es/

press@payretailers.com

Keyword: spain europe

Industry keyword: technology mobile/wireless finance other retail other technology professional services data analytics retail other professional services

SOURCE: PayRetailers

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 05/11/2023 09:27 am/disc: 05/11/2023 09:27 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230508005029/es

AP