Podemos pide perdón a los presos por el retraso de los indultos: "No es debilidad sino fortaleza democrática"

Asegura que son los indultos con "más legitimidad democrática de la historia" y recalca que la política no puede basarse en la "venganza"

MADRID, 22 Jun. 2021 (Europa Press) -

Unidas Podemos ha pedido "perdón" a los nueve condenados por el 'procés' ante el retraso en la concesión de los indultos y ha reivindicado que esta medida de gracia no implica "debilidad" sino la "fortaleza de la democracia". Además, ha apelado a transitar una política con empatía, dado que sin ello corre el riesgo de convertirse en "venganza".

En rueda de prensa en el Congreso, el presidente del grupo parlamentario en el Congreso, Jaume Asens, ha enfatizado que se tratan de "los indultos con más legitimidad democrática de la historia" y aunque no son la solución al conflicto catalán, sí constituyen "un primer paso imprescindible".

Durante su intervención, ha detallado que su aprobación por parte del Consejo de Ministros es una "buena noticia" para España y Cataluña, así como para las familias de los líderes independentistas en prisión, que han sufrido casi cuatro años de "suplicio". Por además les ha agradecido que "no hayan sucumbido al odio y al rencor" y ha pronosticado que serán protagonistas de cara a esta nueva etapa de diálogo.

El también dirigente de En Comú Podem ha recordado que se presentaron a las elecciones con el compromiso de lograr su libertad de los presos mediante dos propuestas: la reforma del delito de sedición y los indultos.

Por todo ello, ha valorado que por fin impere el sentido "común" y se aprueben unos indultos que cuentan con el doble "aval" de Europa (en referencia al informe del Consejo de Europa) y del Congreso, pues la soberanía del pueblo español no está en Colón sino en esta cámara que respaldó de forma mayoritaria la medida de gracia.

No obstante y tras recordar que la pandemia "reordenó" las prioridades del Gobierno y que el Tribunal Supremo "no lo ha puesto fácil" a la hora de emitir sus informes, Asens ha querido pedir "disculpas" y "perdón" a los nueve reos y sus familias por no haber conseguido que se siguiera la hoja de ruta de Unidas Podemos.

Y es que su planteamiento era lograr primero la reforma del delito de sedición del Código Penal para acelerar su puesta en libertad, un cambio en el que seguirán trabajando para que llegue "lo más pronto posible".

La debilidad fue la respuesta del estado al 1-o

De esta forma, Asens ha destacado que pedir disculpas y la concesión de los indultos no es "un signo de debilidad" sino de "fortaleza democrática". "Un signo de debilidad fue la respuesta del Estado a lo que sucedió el 1-O. Una democracia fuerte, madura, no necesita delegar un conflicto político en los policías, en los jueces; una democracia consecuente no necesita beneficiarse de las ventajas de la venganza", ha proclamado.

De esta forma, Asens ha pronosticado que se abre una nueva etapa que evidenciará que la política no es una "pelea a garrotazos", con "vencidos y vencedores", sino "empatía" puesto que sin esa cualidad se convierte en "otra cosa", en "venganza" o "confrontación".

Finalmente, ha subrayado que la política volverá a ser "protagonista" de nuevo demostrará que el diálogo es "útil" para solucionar el conflicto que se vive en Cataluña.

Echenique: la respuesta de la derecha es "echar más gasolina"

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha detallado sobre un posible recurso a los indultos por parte de partidos de oposición que ya saben que la derecha hace mucho tiempo que llegarOn al análisis de que "echar más gasolina" al conflicto territorial les salía bien, pese a que le vaya mal a Cataluña y España.

"Yo creo que la mayor parte de la gente entiende que había que hacerse (los indultos), que llevamos mucho tiempo defendiendo y pensamos que es una buena decisión", ha apuntado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press. Para Echenique, se trata de una medida "valiente" del Gobierno para dejar atrás la judicialización y resolver este problema desde la política.

Europa Press

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project