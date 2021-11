Previa del Atlético de Madrid - Milan

El Atlético se la juega ante un Milan sin red

MADRID, 23 Nov. 2021 (Europa Press) -

El Atlético de Madrid recibe este miércoles (21.00 horas) al Milan en el Wanda Metropolitano, en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en un pulso directo por seguir vivos en la clasificación y poder optar en la sexta y última jornada a lograr el billete para los octavos de final.

Los 'colchoneros', que vienen de perder el doble duelo directo con un Liverpool que ya está clasificado como primero de grupo, no tienen apenas margen si quiere seguir con vida. Sólo una victoria ante el Milan les permitiría encarar el duelo final, ante el Oporto, dependiendo de sí mismos.

Casi sin margen de error, si no quiere hacer cábalas en una última jornada de infarto, el Atlético tiene que ganar. Ya lo hizo en la primera vuelta en San Siro (1-2) y ahora, con su afición a su lado, debe repetir resultado para visitar el Estádio do Dragao con la tranquilidad de saber que hacer los deberes conllevaría celebrar el pase. Y, a un punto del Oporto, no puede tropezar ante los 'rossoneri' porque si hay sorpresa en Anfield, con una derrota dejándole eliminado de la carrera hacia octavos.

Para ello, el actual campeón español necesita una noche sólida y con su mejor versión, la que todavía no ha alcanzado en este primer tramo de temporada, donde le está costando mucho sacar las victorias. Pese a ello, llega a este duelo con una ante Osasuna, pero sellada en el minuto 86 y en una jugada a balón parado que remató Felipe.

La mejor noticia para Diego Pablo Simeone es que podrá contar con Antoine Griezmann, al que la UEFA finalmente no añadió otro partido más de sanción por su expulsión ante el Liverpool. El francés es el jugador más inspirado en ataque y su equipo le necesita como en la visita del Liverpool o en Mestalla.

A su lado, ya que Joao Felix no se ha podido recuperar del golpe que tiene en el gemelo, debería volver el otro goleador, un Luis Suárez que rotó el fin de semana por su viaje con Uruguay y que dejaría sin sitio a Ángel Correa.

En el centro del campo, otro de los que tuvo algo de descanso por la 'ventana' internacional fue el centrocampista argentino Rodrigo de Paul, cuya entrada haría que Thomas Lemar o Marcos Llorente sean sacrificados, ya que Koke Resurrección parece fijo.

De todos modos, Llorente podría ser una opción para el carril derecho en detrimento de Vrsaljko y para una defensa con la buena noticia de la vuelta de Savic tras cumplir su sanción de cuatro partidos. El montenegrino ocupará el lugar del sancionado Felipe junto a Giménez y Hermoso.

El milan se agarra a ibrahimovic, leao y brahim

Enfrente, un Milan que llega a la capital en peor situación y panorama. El siete veces campeón de Europa sólo tiene un punto, el sumado en la última jornada en casa ante el Oporto, y necesita sí o sí asaltar el Wanda Metropolitano para mantener sus opciones de clasificación.

El conjunto italiano intentará repetir su buena puesta en escena que tuvo en San Siro donde desarboló a su rival hasta que la expulsión del impetuoso Kessié le impidió sujetar el 1-0 de Leao. No pueden especular demasiado los de Stefano Pioli y tendrán que salir también con la misma agresividad en busca de aprovechar las dudas de una zaga que aún no ha dado el rendimiento de antaño.

Para ello opondrá todo el peligro que tiene arriba, con el veterano Zlatan Ibrahimovic, ausente en la primera vuelta, dispuesto a dar un mala noche a los centrales rojiblancos, acompañado por la velocidad de Leao y el talento de Brahim Díaz.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

Atlético de madrid: oblak; llorente, savic, giménez, hermoso, carrasco; de paul, koke, lemar; griezmann y luis suárez.

MILAN: Tatarusanu; Kalulu, Romagnoli, Kjaer, Theo Hernández; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Leao; e Ibrahimovic.

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (SLO).

--ESTADIO: Wanda Metropolitano.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.