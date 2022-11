Primera entrega de un catálogo de cuarto de millón de galaxias cercanas

El radiotelescopio ASKAP en Australia Occidental está ayudando a construir un mapa 3D del cielo nocturno, cartografiando galaxias cercanas a una distancia de hasta mil millones de años luz.

El sondeo piloto WALLABY (The Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky BlindsurveY) presenta en Publications of the Astronomical Society of Australia su primera publicación de datos, que ha examinado cientos de galaxias que cubren 180 grados cuadrados del cielo observable, el área equivalente a más de 700 lunas llenas.

En el transcurso de la encuesta se espera catalogar un cuarto de millón de galaxias, lo que ayudará a los investigadores a medir la distribución de la materia oscura, el movimiento interno de las galaxias y cómo estos sistemas evolucionan e interactúan.

El autor principal, el Dr. Tobias Westmeier, del nodo de la Universidad de Australia Occidental del Centro Internacional para la Investigación de Radioastronomía (ICRAR/UWA) y el Centro de Excelencia ARC para Astrofísica del Cielo en 3 Dimensiones (ASTRO 3D), dijo que los datos recopilados por WALLABY ayudarán a investigar el Universo a una escala que nunca podríamos con solo telescopios ópticos.

"Si nuestra propia Vía Láctea está entre nosotros y la galaxia que estamos tratando de observar, la gran cantidad de estrellas y polvo hace que sea increíblemente difícil ver algo más", dijo Westmeier en un comunicado.

"WALLABY no se ve afectado por estas limitaciones. Es una de las grandes fortalezas de las encuestas por radio; simplemente pueden mirar a través de todas las estrellas y el polvo en nuestra propia Vía Láctea".

Es la primera encuesta 3D completa de esta escala, con más de 30 terabytes de datos recopilados cada día de ocho horas desde el radiotelescopio ASKAP en la remota región del Medio Oeste de Australia Occidental.

La coautora, científica del proyecto WALLABY y directora del Centro Regional SKA de Australia, la Dra. Karen Lee-Waddell, dijo que el proyecto nos mostrará dónde están realmente estas galaxias en relación entre sí en un espacio tridimensional, dividiendo las galaxias que parecen agrupadas juntas, pero están a millones de años luz de distancia.

"WALLABY nos permitirá mapear y detectar directamente gas hidrógeno, el combustible para la formación de estrellas", dijo el Dr. Lee-Waddell.

"Con estos datos, los astrónomos pueden agrupar con precisión las galaxias para comprender mejor cómo se afectan entre sí cuando se agrupan, proporcionando información sobre cómo se forman y cambian las galaxias con el tiempo".

Se espera que el catálogo WALLABY conduzca a muchas observaciones y descubrimientos nuevos debido a la gran escala de la encuesta.

"De las más de 600 galaxias medidas hasta ahora, muchas no han sido catalogadas previamente en ninguna otra banda de frecuencias y se consideran nuevos descubrimientos", dijo el investigador principal y coautor de WALLABY, el profesor Lister Staveley-Smith (ICRAR/UWA).

"Hasta ahora se han publicado más de una docena de artículos que describen nuevos descubrimientos a partir de estas primeras observaciones".

Europa Press