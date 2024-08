Propuesta para enmendar Constitución en Nueva York no incluye la palabra “aborto”

ALBANY, Nueva York, EE.UU. (AP) — Una propuesta para enmendar la Constitución de Nueva York a fin de proteger el acceso al aborto es parte crucial de los planes demócratas para atraer la concurrencia de los votantes en el estado en noviembre. Pero podría haber un problema: la pregunta en la boleta no menciona la palabra “aborto”.

El miércoles empezó la presentación de argumentos sobre una demanda que los demócratas esperan obligará a las autoridades electorales a incluir el término en la explicación de la enmienda que verán los votantes al depositar sus sufragios.

El inusual esfuerzo legal comienza semanas luego que la Junta Electoral estatal decidió usar textualmente el lenguaje técnico de la medida, en vez de interpretarlo en una explicación para los votantes.

La demanda, presentada ante la Corte Suprema estatal en Albany, argumenta que la junta está violando una norma según la cual las preguntas en un referéndum deben ser redactadas en lenguaje simple y fácil de entender. Pero a partir de allí el asunto se vuelve complicado.

El tema del aborto está incluido —pero no mencionado específicamente— en una enmienda propuesta a la ley de igualdad de derechos. La enmienda ampliaría las leyes antidiscriminación del estado al prohibir la discriminación con base en etnicidad, origen nacional, edad, discapacidad y “sexo, incluyendo orientación sexual, identidad de género, expresión de género, embarazo, resultado del embarazo, y salud y autonomía reproductiva”. El estado actualmente prohíbe la discriminación con base en raza, color, creencia o religión.

Los demócratas en la Legislatura estatal aprobaron la enmienda el año pasado y la incluyeron en el referéndum de 2024 a fin de consagrar el derecho al aborto en la Constitución estatal. Si bien no prohíbe explícitamente las restricciones al aborto, la enmienda podría ser usada en demandas futuras contra prohibiciones al aborto con el argumento de que equivalen a discriminación, según sus partidarios y algunos expertos legales.

Los republicanos, entretanto, han argumentado que la enmienda daría protecciones constitucionales a atletas transgénero, entre otras cuestiones.

Los demócratas le habían pedido a la Junta Electoral incluir los términos “aborto” y “LGBT” en su descripción de la enmienda, argumentando que sería más claro para los votantes.

Los miembros demócratas de la Junta Electoral han presentado documentos ante la corte coincidiendo en que el lenguaje debería cambiarse. Los republicanos desean mantener la descripción tal como está. No queda claro cuándo la corte emitirá su decisión.

Nueva York actualmente permite el aborto hasta la viabilidad del feto, lo que usualmente ocurre entre las 24 y las 26 semanas de embarazo. Es poco probable que nuevas restricciones al aborto se conviertan en ley, dado que los demócratas controlan el gobierno estatal por amplios márgenes.

Los demócratas han organizado referéndums sobre el derecho al aborto en algunos estados este año, en un intento por impulsar la concurrencia a las urnas tras la decisión de la Corte Suprema del país en junio de 2022 de anular el derecho al procedimiento. Los votantes han expresado previamente su apoyo a que se mantenga el acceso al aborto, y una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research recientemente halló que un 70% de los estadounidenses cree que el aborto debe ser legal en todos o la mayoría de los casos.

