Putin pide a irán que evite víctimas civiles en la respuesta a israel, según fuentes

Por Parisa Hafezi, Laila Bassam y Timour Azhari

6 ago (Reuters) - El presidente ruso, Vladímir Putin, ha pedido al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, una respuesta comedida al presunto asesinato por parte de Israel del líder de Hamás, desaconsejando los ataques contra civiles israelíes, según dos altos cargos iraníes. El mensaje, según las fuentes, fue transmitido el lunes por Serguéi Shoigu, un alto aliado del líder del Kremlin, en reuniones con altos cargos iraníes, mientras la República Islámica sopesa su respuesta al asesinato de Ismail Haniye.

Teherán también presionó a Moscú para la entrega de aviones de combate Sukhoi Su-35 de fabricación rusa, dijeron las fuentes a Reuters. En Moscú, el Kremlin no respondió a una petición de comentarios. La agencia de noticias estatal RIA informó el martes de que Shoigu dijo que había hablado del asesinato de Haniye en su visita a Teherán. Las dos fuentes conocedoras del asunto no dieron más detalles sobre las conversaciones con Shoigu, que fue ministro de Defensa antes de convertirse en secretario del Consejo de Seguridad de Rusia en mayo. Afirmaron que la visita de Shoigu era una de las diversas vías que Moscú había utilizado para transmitir a Irán la necesidad de moderación y, al mismo tiempo, condenar el asesinato de Haniye como "un asesinato muy peligroso", en un intento de evitar una guerra en Oriente Próximo.

Según esas fuentes, Oriente Próximo está al borde de una gran guerra y quienes están detrás del asesinato intentan claramente desencadenar ese conflicto.

Rusia ha estrechado lazos con Irán desde el inicio de su guerra con Ucrania y ha dicho que se dispone a firmar un amplio acuerdo de cooperación con Teherán. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní no se pronunció de inmediato. El lunes dijo que Teherán no buscaba aumentar la tensión regional, sino que necesitaba castigar a Israel para evitar una mayor inestabilidad.

La diplomacia ya no es una opción en washington, un cargo del gobierno biden advirtió el lunes de los riesgos de un gran conflicto regional. el cargo, que hizo estas declaraciones bajo condición de anonimato, subrayó que la escala de la respuesta de irán y hezbolá sería un factor clave para determinar el alcance de un posible conflicto. a pesar de los esfuerzos de los estados occidentales y regionales por persuadir a irán de que tome represalias de forma comedida, o no las tome en absoluto, teherán ha comunicado a altos cargos extranjeros que responderá "severamente" al asesinato de haniye en teherán, donde asistió a la toma de posesión del presidente masud pezeshkian, según confirmaron cuatro fuentes iraníes de forma independiente. en líbano, una destacada fuente libanesa próxima a hezbolá afirmó que "un ataque de represalia es inevitable y la diplomacia ya no es una opción viable", y añadió que irán quiere que el ataque sea "severo" pero que no conduzca a una guerra regional. sin embargo, dijo, esto no excluye la posibilidad de una guerra en líbano entre hezbolá, apoyada por irán, e israel. un alto cargo estadounidense centrado en oriente próximo afirmó que washington estaba haciendo todo lo posible "para disuadir a todas las partes de ir a un lugar del que no puedan volver", subrayando que otros estados de la región y europa deberían hacer más. un alto cargo qatarí afirmó que doha mantenía conversaciones constantes con irán para rebajar la tensión. el ministro de defensa israelí, yoav gallant, advirtió el lunes de que israel debe estar preparado para cualquier cosa, incluida una rápida transición a la ofensiva.

La respuesta del país a cualquier ataque de Hezbolá o Irán dependería probablemente más de los daños causados que de la magnitud del ataque, según dos fuentes familiarizadas con recientes evaluaciones israelíes.

Las autoridades israelíes no han reivindicado la autoría de la matanza. Irán respalda a Hamás, que está en guerra con Israel en Gaza, y también a Hezbolá, con quien Israel ha estado intercambiando disparos desde que Hamás atacó Israel el 7 de octubre y desencadenó el conflicto de Gaza. (Información de Parisa Hafezi, Laila Bassam y Timour Azhari; información adicional de Simon Lewis, Humeyra Pamuk, Steve Holland y Phil Stewart en Washington, Samia Nakhoul y Maya Gebeily en Beirut, Maayan Lubell en Jerusalén y Ahmed Rasheed en Bagdad; redactado por Samia Nakhoul; editado por William Maclean; editado en español por Mireia Merino)

