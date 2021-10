Putin predice barril de petróleo a 100 dólares incluso con opep+ tratando de estabilizar el mercado

Por Vladimir Soldatkin y Olesya Astakhova

MOSCÚ, 13 oct (Reuters) - Los precios del petróleo podrían alcanzar los 100 dólares el barril, dijo el miércoles el presidente ruso Vladimir Putin, quien agregó que Moscú y sus socios en el grupo de productores OPEP+ buscan estabilizar el mercado global.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida Rusia, conocidos colectivamente como OPEP+, resistieron la semana pasada los llamados para aumentar la producción más rápido y se apegaron a su plan de un aumento de 400.000 barriles por día (bpd) en noviembre.

Eso envió los precios del petróleo a máximos de tres años, lo que se sumó a las presiones inflacionarias a nivel mundial.

"Esto (100 dólares el barril) es bastante posible, (el precio del petróleo) ahora está subiendo", dijo Putin en un foro de energía. "Nosotros y nuestros socios de la OPEP+ estamos haciendo todo lo posible para estabilizar el mercado".

La OPEP recortó su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2021, y ahora espera que aumente en 5,82 millones de bpd, y el miércoles sostuvo que la revisión a la baja se debió principalmente a los datos de los primeros tres trimestres del año.

"No permitimos fluctuaciones bruscas de precios; esto no es de nuestro interés", dijo Putin. "No estamos tratando de frenar la producción para que los precios se disparen (...) Estamos a favor de movimientos suaves y equilibrados (en la producción de petróleo)".

El Brent bajaba a 82,50 dólares el barril el miércoles, presionado por preocupaciones sobre la demanda.

A pesar de que grandes consumidores como Estados Unidos e India piden una mayor producción, el viceprimer ministro ruso Alexander Novak, el principal negociador de Moscú en la OPEP+, dijo el miércoles que el grupo se apega al plan anunciado.

"Estamos actuando según un cronograma acordado. El acuerdo consolidado era agregar 400.000 bpd", dijo Novak cuando se le preguntó si se planeaba una mayor producción para enfriar el aumento de los precios. (Reporte de Vladimir Soldatkin, Olesya Astakhova, Darya Korsunskaya, Oksana Kobzeva y Alexander Marrow. Editado en español por Javier Leira)