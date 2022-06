Quartararo busca afianzar su liderato en MotoGP en Cataluña, acosado por Espargaró

El francés Fabio Quartararo, líder del Mundial de MotoGP, busca este fin de semana en el Gran Premio de Cataluña una segunda victoria en esta temporada para afianzarse por delante del español Aleix Espargaró, que le sigue de cerca.

En Mugello la pasada semana, el italiano Francesco Bagnaia ganó por delante de Quartararo y Espargaró su segunda victoria de la campaña en la categoría reina del motociclismo.

Pero el más beneficiado fue el francés que con su segunda plaza aumentó su ligera ventaja en la clasificación de pilotos.

No obstante, tendrá que vigilar a Espargaró (Aprilia), que está en una buena dinámica, especialmente desde la vuelta de MotoGP a Europa, con cinco podios consecutivos (Argentina donde ganó, Portugal, España, Francia e Italia). Está a solo ocho puntos del líder francés antes del noveno GP de la temporada.

Y el hombre al que Quartararo no esperaba ver arriba no esconde sus ambiciones: "me hubiera gustado ganar hoy", reconoció la pasada semana en Italia.

- 'Pelear por la victoria' -

En casa, "veremos si podemos encontrar algo más y pelear por la victoria", añadió.

El campeón del mundo, sin embargo, está lejos de haber dicho su última palabra. Confiado tras su segundo puesto en Italia, el francés tiene razones para creer ya que lleva ganando esta prueba desde 2020.

Tras los dos hombres en cabeza, el italiano Enea Bastianini, tercer clasificado, perdió en la Toscana unos puntos preciosos en la general tras una caída. Unos puntos que espera recuperar en Cataluña, tras acumular tres victorias esta temporada.

Con ganas de revancha, Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) espera mantener su dinámica tras su triunfo en Italia (su segunda de la temporada tras el GP de España) para meterse en el campeonato, pese a un inicio de temporada complicado.

"En 2021, nos costó en Montmeló, pero este año llegamos en un momento en que mis sensaciones con la moto son excelentes", aseguró el cuarto del Mundial (81 pts), visto como un aspirante a la corona mundial.

Para 'su' GP, los otros españoles de la parrilla esperan también exhibirse ante su público: son legión en MotoGP (8 española de 26 pilotos tomarán el domingo la salida), muchos de ellos también originarios de Cataluña.

Además de Aleix Espargaró y su hermano Pol (Honda) nacidos en Granollers, a unos kilómetros del circuito de Montmeló, Maverick Viñales (Aprilia), Álex Márquez (Honda-LCR) o el barcelonés Álex Rins (Suzuki) intentarán desafiar al líder del campeonato.

- En Cataluña sin Marc Márquez -

Álex Márquez estará en la prueba, no así su hermano Marc. Un nuevo golpe para el seis veces campeón del mundo de MotoGP nacido a un centenar de kilómetros del circuito.

Marc Márquez, con molestias en el brazo derecho que se fracturó en 2020, volverá a operarse de esa extremidad esta semana y probablemente se perderá el resto de la temporada. Anunció esta noticia el pasado fin de semana, tras el GP de Italia, donde acabó 10º.

Será sustituido por el alemán Stefan Bradl.

En Moto2, el italiano Celestino Vietti (VR46) apunta a su 3ª victoria de la temporada para aventajar en el Mundial frente al japonés Ai Ogura (Honda), con el que está empatado (108 pts).

El líder del campeonato de Moto3, el español Sergio García (Gasgas), intentará defender supuesto en la general en una carrera que ya ganó el pasado año.

