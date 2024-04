"Queremos que se quede", dice el entrenador del Newcastle sobre Guimaraes

El entrenador del Newcastle Eddie Howe reconoció este viernes no estar al control del futuro de Bruno Guimaraes en el equipo pero admitió que le gustaría quedarse con el talentoso jugador, ante los rumores de su posible salida.

El centrocampista brasileño de 26 años ha sido vinculado con varios clubes del máximo nivel europeo, como el Manchester City, el Arsenal o el París Saint-Germain, tras su impresionante paso por las 'Urracas'.

Según informaciones publicadas esta semana, Guimaraes tendría una cláusula de 100 millones de libras (125 millones de dólares) en su contrato actual, que dura hasta 2028. Sin embargo esta cláusula solo estaría en vigor desde la última semana de mayo hasta el inicio de la última semana de junio.

En la rueda de prensa previa al partido del sábado contra el colista Sheffield United, Howe dijo que intenta no preocuparse por los problemas que escapan a su control.

"No hace falta decir qué pienso sobre la situación de Bruno", declaró el inglés. "Queremos quedárnoslo, queremos construir nuestro equipo a su alrededor y él es una parte integral de lo que estamos haciendo".

"Su estado de forma ha sido muy bueno, parece estar muy contento y bien asentado, estará pensando en un verano ajetreado por delante y hasta donde podemos llevar al equipo. Es una parte importante de esto", valoró Howe, mientras reconoció que no están "al control" (de su futuro).

Al ser preguntado sobre la cláusula, Howe no entró en detalles, pero dijo: "Tenerla estuvo bien planeado y estructurado por el club, en el sentido de que tiene fecha final. No queremos rumores constantes, no creo que sea sano ni para el jugador ni para nosotros".

Guimaraes, que se unió al Newcastle en enero de 2022, y el atacante sueco Alexander Isak están siendo seguidos de cerca por otros clubes, mientras el Newcastle teme tener que vender a uno de sus grandes jugadores en el mercado de fichajes del verano europeo para cumplir las reglas financieras de la Premier League.

Howe ha repetido en numerosas ocasiones su intención de conservar a sus mejores jugadores, pero es consciente de la necesidad de equilibrar las cuentas financieras tras un gasto de 400 millones de libras (500 millones de euros) financiado por los propietarios sauditas.

Al ser preguntado sobre si estaba en una posición desde la que fichar a jugadores de élite, Howe reconoció: "Por como estamos ahora en cuanto a salarios y pago de fichajes, no creo que estemos en una posición para hacer eso".

El Newcastle, séptimo clasificado en la Premier League tras su derrota por 2-0 contra el Crystal Palace, busca entrar en los puestos de clasificación a competiciones europeas, con tan sólo cinco partidos restantes.

Jw/dam/pm