Radiación de las constelaciones de satélites afecta a la astronomía

Nuevas observaciones radio astronómicas han confirmado la existencia de radiación electromagnética no deseada que emana de las grandes constelaciones de satélites.

Científicos de varias instituciones de investigación líderes, incluido el Instituto Max Planck de Radioastronomía en Bonn, Alemania, utilizaron el telescopio Low Frequency Array (LOFAR) para observar 68 de los satélites Starlink de SpaceX. Los autores concluyen que detectaron "radiación electromagnética no deseada" que emana de la electrónica a bordo.

Esto es diferente de las transmisiones de comunicaciones, que hasta ahora habían sido el enfoque principal de los radioastrónomos. La radiación no deseada podría afectar la investigación astronómica. Los investigadores alientan a los operadores y reguladores de satélites a considerar este impacto en la radioastronomía tanto en el desarrollo de naves espaciales como en los procesos regulatorios.

La investigación se publica en la revista Astronomy & Astrophysics.

Los astrónomos que escuchan señales muy débiles del universo siempre han tenido que manejar señales de radio creadas por humanos que pueden eclipsar las fuentes astrofísicas. Por lo tanto, la mayoría de los radiotelescopios se construyen en lugares con radioprotecciones especiales contra interferencias terrestres. Algunos incluso están ubicados en zonas silenciosas de radio protegidas por la ley.

Los avances tecnológicos recientes han permitido el despliegue de grandes constelaciones de satélites para el acceso a Internet de banda ancha o la observación de la Tierra. Presentan una complejidad completamente nueva. Con muchos miles de satélites en órbita terrestre baja, cualquier radiotelescopio tendrá muchos satélites emitiendo señales a la vista en un momento dado.

La expectativa ha sido que la principal fuente de preocupación de las constelaciones de satélites provendrá de sus transmisiones de comunicaciones planificadas hacia y desde la Tierra. El descubrimiento de fuentes adicionales que no son de comunicación es novedoso y merece una mayor investigación.

"Este estudio representa el último esfuerzo para comprender mejor el impacto de las constelaciones de satélites en la radioastronomía", dijo en un comunicado el autor principal, Federico Di Vruno. "Talleres anteriores sobre Dark and Quiet Skies teorizaron sobre esta radiación, nuestras observaciones confirman que es medible". Di Vruno es codirector del Centro para la Protección del Cielo Oscuro y Tranquilo de la Interferencia de Constelaciones de Satélites (IAU CPS) de la Unión Astronómica Internacional y también administrador de espectro para el Observatorio SKA (SKAO). Los demás autores son todos miembros activos de la CPS.

Di Vruno y sus coautores se centraron inicialmente en los satélites de SpaceX porque SpaceX tenía la mayor cantidad de satélites (más de 2.000) en órbita en el momento de las observaciones. Sin embargo, reconocen que SpaceX no es el único operador de grandes constelaciones de satélites. Los autores esperan detectar emisiones no deseadas similares de otros satélites en órbita terrestre baja, y ya se planean más trabajos de medición centrados en otras constelaciones de satélites.

"Con LOFAR, detectamos radiación entre 110 y 188 MHz de 47 de los 68 satélites que se observaron. Este rango de frecuencia incluye una banda protegida entre 150,05 y 153 MHz asignada específicamente a la radioastronomía por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)". dice el coautor Cees Bassa de ASTRON, el Instituto Holandés de Radioastronomía.

Sin embargo, SpaceX no está violando ninguna regla, ya que para los satélites, este tipo de radiación no está cubierto por ninguna regulación internacional. Por el contrario, los equipos terrestres están regulados por reglas estrictas para garantizar que un dispositivo no interfiera con otro cercano.

Los autores también realizaron simulaciones de este efecto desde varias constelaciones de satélites. "Nuestras simulaciones muestran que cuanto más grande es la constelación, más importante se vuelve este efecto a medida que se suma la radiación de todos los satélites. Esto hace que no solo nos preocupemos por las constelaciones existentes, sino aún más por las planificadas. Y también por la ausencia de regulación clara que protege las bandas de radioastronomía de la radiación no deseada", dice el coautor Benjamin Winkel del Instituto Max Planck de Radioastronomía (MPIfR) en Alemania.

Los autores están en contacto cercano con SpaceX, y la compañía se ha ofrecido a continuar discutiendo posibles formas de mitigar cualquier efecto adverso a la astronomía de buena fe. Como parte de su iteración de diseño, SpaceX ya ha introducido cambios en su próxima generación de satélites que podrían mitigar el impacto de estas emisiones no deseadas en importantes proyectos astronómicos.

El coautor Gyula Józsa (también MPIfR y la Universidad de Rhodes en Sudáfrica) afirma: "Creemos que el reconocimiento temprano de esta situación brinda a la astronomía y a los operadores de grandes constelaciones la oportunidad de trabajar juntos en mitigaciones técnicas de manera proactiva, en paralelo a la necesaria discusiones para desarrollar regulaciones adecuadas".

