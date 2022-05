Rafa y Toni, reencuentro en familia en Roland Garros

Cuando Rafa encontró a Toni: por primera vez desde que su tío, arquitecto de la carrera del campeón español, aconseja a Félix Auger-Aliassime, Rafael Nadal se enfrentará el domingo al joven canadiense en octavos de final de Roland Garros.

Ya no entrena a su sobrino desde 2018, al que 'construyó' como tenista desde que era niño en las pistas de Manacor, el feudo familiar de los Nadal en el este de Mallorca, y desde hace un año aporta su experiencia al N.9 del mundo, cuyo entrenador a tiempo completo es el francés Frédéric Fontang.

La carrera de Rafa no se entendería sin su tío Toni: con él ganó 16 Grand Slam (de los 21 que tiene el español) y diez Roland Garros (de 13) en los 17 años que le acompañó por el circuito ATP.

¿Dará consejos a Auger-Aliassime para intentar derrotar al rey de la tierra batida?

"¡Por supuesto que no! Ya le dije a Felix que mi ética no me permite darle consejos para ganar a mi sobrino. ¡Es como si aconsejara a alguien para ganar a mi hijo!", sonríe el sexagenario entrenador en un encuentro improvisado con la prensa al borde de la pista 12, donde el quebequés se entrenó este sábado al mediodía.

"Cuando Feliz vino a la academia a pedirme que colaborásemos, le dije: 'Si jugamos contra Rafa, seguro que no voy a hacer esto cuando ganes un punto", explicó mostrando el puño cerrado. "Y si Rafael hubiese dicho que no, no lo hubiese cogido".

- "Más que un tío" -

El domingo en la Philippe Chatrier, Toni Nadal prevé seguir el partido desde un lugar "neutro". Ni en el palco de su pupilo ni en el de su sobrino.

Pese a que este asunto acaparó la mayoría de las preguntas de las últimas ruedas de prensa de Rafael Nadal y de Auger-Aliassime, los dos jugadores restaron importancia a lo que se vivirá el domingo.

"Es muy simple: es mi tío, no tengo dudas de que quiere lo mejor para mí y no creo que no quiera que yo gane. Ahora es un profesional y ayuda a otro jugador. No tengo ningún problema con eso", declaró el español.

"No hay historia: yo sé los sentimientos que tenemos el uno por el otro. Sé que quiere lo mejor para mí y yo lo mejor para él. Antes que todo somos de la misma familia... Más que la familia: somos una familia que vive todo el tiempo junta, vivimos en el mismo pueblo, pasamos mucho tiempo juntos en la academia. Hemos vivido emociones increíbles juntos. Es más que un tío. Jamás podré agradecerle todo lo que ha hecho por mí durante tantos años", añadió tajante.

¿Le consultó Toni antes de aceptar aconsejar al joven talento canadiense? "No tiene que pedirme nada. Ya es suficientemente mayor para tomar sus decisiones, ¿no?", sonrió el sobrino.

- "Caso particular" -

"Sabíamos desde el inicio que esto podía llegar, evidentemente es un caso particular", recordó 'FAA', de 21 años, que nunca había ganado un solo partido en Roland Garros hasta la presente edición, pero que no ha vuelto a perder un set desde que tuviese que remontar un 2-0 en contra en su estreno ante el peruano Juan Pablo Varillas (N.122).

"Cuando estamos juntos, hablamos de Rafa, de lo que hace bien, de lo que se puede aprender de él, también de las cosas que Toni considera que Rafa no hacía tan bien", explica.

Esta vez, al menos, Auger-Aliassime no ve la utilidad de un largo discurso, aunque sea de la persona que mejor conoce al Rafa Nadal tenista.

"No sé si necesito que me explique cómo juega Rafa. Todos sabemos lo que él hace bien... No creo que Toni me enseñe algo nuevo sobre el juego de Rafa", sonríe le nativo de Montreal, que desde que recibe los consejos de Toni Nadal ha mejorado sobre todo en su desplazamiento en la pista y en su juego de piernas.

"Le conozco (a Rafael) y al final soy yo el que deberá encontrar soluciones durante el partido. Nadie, ni Toni, ni Fred (Fontang), ni yo tenemos la receta para ganar. De todas maneras, si hubiese un secreto para batir a Rafa no hubiese ganado 13 veces aquí...".

Auger-Aliassime ve este partido como "una ocasión de ver dónde me sitúo con respecto a él, que ha tenido muchos éxitos aquí".

Para Toni, en todos los casos, se vaticina una "derrota dolorosa".

