Raúl García: "No tengo ningún problema para no seguir, pero hay que escuchar a la cabeza también"

El centrocampista del Athletic Club Raúl García recordó este jueves que durante toda su carrera no ha trabajado para compararse "con nadie" y que no daría marcha atrás a su decisión de retirarse a final de esta temporada por la posibilidad de poder convertirse en el jugador con más partidos de la historia de LaLiga, y aunque tiene claro que no tiene "ningún problema para no seguir", sabe que "hay que escuchar a la cabeza también".

"La pregunta es: ¿en qué me cambia conseguir ese primer puesto? Sinceramente siempre he dicho que no trabajo para compararme con nadie ni para competir con nadie, y si algo he intentado en mi vida es ser coherente y tomar las decisiones oportunas en cada momento. Me he equivocado en muchas ocasiones y lo seguiré haciendo, pero el momento era ahora", afirmó Raúl García en su rueda de prensa de despedida.

El navarro confirmó que su decisión "no ha dependido" de ganar la Copa. "Tengo la suerte de que a nivel físico me encuentro muy bien, que no tengo ningún problema como para no seguir, pero hay que escuchar a la cabeza también. Llevo toda la vida con la gente de alrededor, anteponiendo mi trabajo y entendiendo mi trabajo", añadió.

"No es un momento triste ni un momento en el que tenga pena, sino que me lo tomo como algo feliz porque me va a dar otras horas que he tenido que prescindir durante toda mi vida. Lo único que me sale es dar las gracias", explicó el '22' del Athletic sobre su nueva vida tras su retirada.

Raúl García quiso acordarse de los dos otros dos clubes de su carrera deportiva, Osasuna y Atlético de Madrid, a los que dio las gracias, "tanto a aficionados como compañeros" por "el trato" que recibió. "Osasuna lo mamé desde la cuna, y en el Athletic ha pasado algo parecido, aunque no llegué siendo 'athleticzale' y me voy siéndolo", apuntó.

El atacante rojiblanco recalcó que "es muy difícil" que la gente entienda lo que es el vestuario del Athletic sin estar adentro. "Lo que es, lo que significa, lo que mueve, lo que vivimos, por eso decía que cuando se consiguen cosas importantes como un título, al final te acuerdas mucho de ellos también porque lo que se sufren en momentos determinados en que las cosas no salen", señaló sobre los momentos vividos junto a sus compañeros tras ganar la Copa del Rey.

"Nunca me he sentido en la posición de dar consejos, simplemente he hablado desde la experiencia que he tenido yo y lo único que les diría es que, a mí, me ha servido mucho querer más cada día, no me he conformado. Quedan cuatro partidos y yo estoy pensando en jugar los cuatro, no hay más. Pero el único consejo que les diría es que nunca paren, que sigan, que esto parece que es muy largo pero al final se acaba", aconsejó Raúl García a sus compañeros, presentes en el acto.

Por último, agradeció el haber podido "tener la suerte" de compartir con José Ángel Iribar, mítico portero del club,, momentos en los últimos años. "Para mí siempre que habla escucho, creo que es una manera de aprender, pero a nivel Athletic hay que callar y escuchar", concluyó.

Antes, el exguardameta afirmó que había sido "un orgullo" para él tener a Raúl García en el club porque ha sido "un gran ejemplo para todos" tanto en "su vida diaria" como "en el campo". "En el futuro nos vendrá muy bien tener jugadores como él porque eso insufla ganas de ganar y entusiasmo, y el Athletic somos un equipo ganador y lo hemos demostrado", añadió el 'Txopo'.

