Reacciones-ministro de economía argentino renuncia en medio de crisis

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES, 2 jul (Reuters) - A continuación, comentarios de analistas y políticos de la oposición a la renuncia el sábado del ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, que podría ahondar una crisis económica con altos niveles de inflación y turbulencia en los mercados.

El Gobierno del presidente de centroizquierda Alberto Fernández aún no anunció quién lo reemplazará.

Miguel kiguel, ex funcionario y economista

La gestión de Guzmán "no deja nada positivo y el crecimiento que hubo el año pasado fue un rebote después de la pandemia (...) No es un ministro que uno va a extrañar, lo que pasa es que no se sabe quién viene y deja una papa muy caliente; el que viene la va a tener muy complicada".

Daniel marx, exsecretario de finanzas del ministerio de economía y exjefe negociador de la deuda

"Evidentemente era muy difícil para Martín Guzmán poder llevar adelante sus tareas de ahora en más, pero me parece importante ver cómo se llena ese vacío, en el sentido de no solamente ver qué personas sino qué dirección se le da a la política económica, de manera de generar una economía que salga del nivel de escepticismo y los problemas que viene arrastrando desde hace bastante tiempo".

Horacio larghi, economista y director de inverómica

"Para mí, la salida es por tres motivos: la primera por el escaso o nulo poder para hacer frente a las variables económicas como inflación y tipo de cambio; segundo, por la crisis entre el presidente y la vicepresidenta que solo potencian la crisis y los problemas del país, y tercero, que cumplió su rol central que era cerrar el acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional)".

"En cuanto a quién puede reemplazarlo, no importa tanto el nombre, lo que importa es si va a tener o no margen de acción".

Patricia bullrich, dirigente de la coalición opositora juntos por el cambio y exministra de seguridad

"El presidente y la vicepresidenta han decidido la disolución del Estado (...) a costa de una lucha de poder que lo único que hace es empobrecer a la Argentina".

Fausto spotorno, economista de ferreres y asociados

"La gestión de (Martín) Guzmán no tuvo resultados buenos. Pero también estuvo muy limitada. Pero aún las cosas que dependían del Ministerio de él siempre parecieron llegar tarde y ser poco efectivas".

Mario negri, diputado de juntos por el cambio

"Hace tiempo que vengo advirtiendo que el Gobierno está en un tobogán. La salida de (Martín) Guzmán lo corrobora. Este es un momento de máxima tensión. El presidente, (la vicepresidenta) Cristina Kirchner y todo el (partido gobernante Frente de Todos) FDT deben poner cordura y actuar con responsabilidad para alejar a la Argentina del abismo".

María castiglioni, economista de c&t asesores

"Esto no es bueno y confirma que hay un problema político, no tiene respaldo el ahora exministro y tampoco el presidente (Alberto Fernández) para tomar todas las medidas necesarias para superar esta crisis (...) está entre ellos el déficit fiscal, más allá de lo acordado con el FMI". (Reporte de Jorge Otaola, Eliana Raszewski, Nicolás Misculin, Hernán Nessi y Lucila Sigal Editado por Nicolás Misculin)