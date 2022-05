Reducir solo CO2 no evitará un cambio climático catastrófico

La reducción de las emisiones de dióxido de carbono, por sí sola, no puede evitar un calentamiento global catastrófico, según determina una nueva investigación.

Una estrategia que reduzca simultáneamente las emisiones de otros contaminantes climáticos diferentes al CO2, en gran medida ignorados, reduciría la tasa de calentamiento global a la mitad, y daría al mundo una oportunidad de luchar por mantener el clima seguro para la humanidad, plantean los autores.

El estudio, publicado esta semana por la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', es el primero que analiza la importancia de reducir los contaminantes climáticos distintos del dióxido de carbono frente a la mera reducción de las emisiones de combustibles fósiles, tanto a corto como a medio plazo, hasta 2050.

Confirma los crecientes temores de que el actual enfoque casi exclusivo en el dióxido de carbono no puede evitar por sí solo que las temperaturas globales superen los 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, el límite aceptado internacionalmente más allá del cual se espera que el clima mundial pase por puntos de inflexión irreversibles.

De hecho, es poco probable que esa descarbonización por sí sola impida que las temperaturas superen incluso el límite mucho más peligroso de los 2 °C.

El estudio, realizado por científicos de la Universidad de Georgetown, la Universidad de Texas A&M, el Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego y otros centro de Estados Unidos, concluye que la adopción de una "estrategia dual" que reduzca simultáneamente las emisiones tanto de dióxido de carbono como de los demás contaminantes climáticos reduciría el ritmo de calentamiento a la mitad de aquí a 2050, haciendo mucho más probable que se mantenga dentro de esos límites.

Los contaminantes que no son dióxido de carbono incluyen el metano, los refrigerantes de hidrofluorocarbono, el hollín negro, el smog de ozono a nivel del suelo, así como el óxido nitroso. El estudio calcula que, en conjunto, estos contaminantes contribuyen actualmente al calentamiento global casi tanto como el dióxido de carbono. Dado que la mayoría de ellos duran poco tiempo en la atmósfera, su reducción frena el calentamiento más rápidamente que cualquier otra estrategia de mitigación.

Sin embargo, hasta ahora, la importancia de estos contaminantes distintos del dióxido de carbono ha sido infravalorada tanto por los científicos como por los responsables políticos y se ha descuidado en gran medida en los esfuerzos para combatir el cambio climático.

Informes recientes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático concluyen que la reducción de las emisiones de combustibles fósiles -la principal fuente de dióxido de carbono- mediante la descarbonización del sistema energético y el cambio a energías limpias, de forma aislada, empeora el calentamiento global a corto plazo.

Esto se debe a que la quema de combustibles fósiles también emite aerosoles de sulfato, que actúan para enfriar el clima, y estos se reducen junto con el dióxido de carbono al cambiar a la energía limpia. Estos sulfatos refrigerantes desaparecen de la atmósfera rápidamente -en cuestión de días o semanas-, mientras que gran parte del dióxido de carbono dura cientos de años, lo que provoca un calentamiento general durante la primera o segunda década.

El nuevo estudio tiene en cuenta este efecto y concluye que centrarse exclusivamente en la reducción de las emisiones de combustibles fósiles podría dar lugar a un "calentamiento débil y a corto plazo" que podría hacer que las temperaturas superasen el nivel de 1,5°C en 2035 y el de 2°C en 2050.

Por el contrario, la estrategia dual que reduce simultáneamente los contaminantes distintos del dióxido de carbono, especialmente los de vida corta, permitiría al mundo mantenerse muy por debajo del límite de los 2 °C, y mejoraría significativamente las posibilidades de permanecer por debajo del límite de los 1,5 °C.

De hecho, una de las principales conclusiones del estudio es la necesidad de que las políticas climáticas se ocupen de todos los contaminantes que emiten las fuentes de combustible fósil, como las centrales eléctricas de carbón y los motores diésel, en lugar de considerar sólo el dióxido de carbono o el metano por separado, como es habitual.

El estudio subraya que es fundamental seguir reduciendo las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles, ya que eso determinará el destino del clima a largo plazo, más allá de 2050. La eliminación de los combustibles fósiles también es esencial porque producen una contaminación atmosférica que mata a más de ocho millones de personas cada año y causa miles de millones de dólares de daños a los cultivos.

Abordar al mismo tiempo el dióxido de carbono y los contaminantes de vida corta ofrece la mejor y única esperanza de que la humanidad llegue a 2050 sin desencadenar un cambio climático irreversible y potencialmente catastrófico, concluyen los investigadores.