Resultados de estudio sobre medicamento de sage para depresión muestran mejora de los síntomas

15 jun (Reuters) - Sage Therapeutics dijo el martes que su medicamento experimental contra la depresión mostró una mejora significativa de los síntomas en comparación con un placebo en un estudio de etapa avanzada.

El estudio, en el que participaron 543 personas, evaluó el fármaco oral zuranolona de Sage, que se administra una vez al día en un tratamiento de dos semanas para el trastorno del estado de ánimo que impide a los pacientes llevar a cabo actividades cotidianas como trabajar, estudiar o participar de actividades sociales.

La depresión afecta a más de 16 millones de adultos estadounidenses cada año y se trata principalmente con antidepresivos como Prozac, de Eli Lilly and Co, y Zoloft, de Pfizer Inc.

La zuranolona fue generalmente bien tolerada en el estudio y mostró un perfil de seguridad consistente con ensayos clínicos anteriores, dijeron Sage y su socio Biogen en una declaración conjunta.

Sin embargo, las acciones de Sage, con sede en Cambridge, Massachusetts, bajaron casi un 20% antes de la apertura del mercado, ya que los inversores estaban preocupados por la duración de la mejora de los síntomas, según algunos analistas.

Aquellos que respondieron a la zuranolona en el día 15 mantuvieron, en promedio, alrededor del 86% de la mejora en el día 42 o cuatro semanas después de terminar la terapia, indicaron Sage y Biogen.

"La reacción de las acciones puede ser mixta, ya que las expectativas de los inversores sobre los niveles al día 15/día 42 eran un poco más altas, pero reiteramos que los resultados son fundamentalmente positivos", dijo Andrew Tsai, analista de Jefferies.

En noviembre, Biogen llegó a un acuerdo con Sage por valor de más de 1.500 millones de dólares, más pagos por logros, para desarrollar conjuntamente fármacos contra la depresión y otros trastornos neurológicos. (Reporte de Manojna Maddipatla en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters