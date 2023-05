Resumen-moscú dice que eeuu está detrás de ataque con drones al kremlin; fuerzas rusas apuntan a kiev

Por Pavel Polityuk

KIEV, 4 mayo (Reuters) - Rusia afirmó el jueves que Estados Unidos está detrás de lo que considera un ataque con drones contra el Kremlin que pretendía matar al presidente Vladimir Putin, mientras las fuerzas de Moscú lanzaron más drones de combate contra ciudades ucranianas, incluida la capital, Kiev.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró en La Haya tras visitar la Corte Internacional de Justicia (CPI) que Putin debe comparecer ante la justicia por la guerra y dijo que Kiev trabajará para crear un nuevo tribunal con este fin.

El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, afirmó, sin aportar pruebas, que Ucrania actuó por orden de Estados Unidos con el supuesto ataque con drones contra la ciudadela del Kremlin en la madrugada del miércoles.

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Peskov "no hace más que mentir" y afirmó que Estados Unidos no alienta ni permite a Ucrania atacar fuera de sus fronteras. Añadió que aún no está claro qué había ocurrido en el Kremlin.

Kiev también ha negado su implicación en el incidente, que se produjo tras una serie de explosiones dirigidas la semana pasada contra trenes de mercancías y depósitos de petróleo en el oeste de Rusia y en Crimea, bajo control ruso. Moscú también ha culpado a Ucrania de esos ataques.

"Los intentos de desautorizar esto (el ataque contra el Kremlin), tanto en Kiev como en Washington, son, por supuesto, absolutamente ridículos. Sabemos muy bien que las decisiones sobre tales acciones, sobre tales ataques terroristas, no se toman en Kiev, sino en Washington", declaró Peskov a la prensa.

Asimismo, indicó que se está realizando una investigación urgente y que cualquier respuesta será cuidadosamente considerada y equilibrada.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso afirmó que el presunto ataque con drones "no debe quedar sin respuesta" y que demuestra que Kiev no desea poner fin a la guerra, que dura ya 15 meses, en la mesa de negociaciones.

Rusia acusa cada vez más a Estados Unidos de participar directamente en la guerra, con la intención de infligir una "derrota estratégica" a Moscú. Washington lo niega, afirmando que está armando a Kiev para que se defienda y recupere las tierras tomadas ilegalmente por Moscú.

Kiev y odesa en el punto de mira

Anteriormente, Rusia había disparado dos docenas de drones de combate contra Ucrania, alcanzando Kiev por tercera vez en cuatro días y también un campus universitario en la ciudad de Odesa, en el Mar Negro, antes de una importante contraofensiva de Ucrania para recuperar el territorio ocupado. No se informó de víctimas.

La administración municipal de Kiev dijo que Rusia disparó probablemente misiles balísticos y drones, pero que todos habían sido derribados.

"Los rusos atacaron Kiev utilizando municiones y misiles Shahed, probablemente del tipo balístico", declaró.

Los misiles balísticos son difíciles de derribar, y su derribo podría indicar que Ucrania utilizó sofisticados sistemas de defensa antiaérea suministrados por Occidente.

En total, las defensas aéreas derribaron 18 de los 24 drones "kamikaze" en el ataque previo al amanecer, según las autoridades. De los 15 drones disparados contra Odesa, 12 fueron derribados, pero tres impactaron contra el campus universitario, informó el mando militar del sur.

Los bombardeos en la región de Donetsk dañaron una central eléctrica propiedad de la compañía eléctrica DTEK Energo, pero no se registraron víctimas, según informaron DTEK y el Ministerio de Energía.

El número de muertos por los bombardeos rusos contra Jersón y sus alrededores, en el sur de Ucrania, ascendió el miércoles a 23, informó el gobernador regional, Oleksandr Prokudin.

"Los objetivos del enemigo son los lugares donde vivimos. Sus objetivos son nuestras vidas y las de nuestros hijos", afirmó en un video en Internet el jueves, después de que fueran alcanzados un hipermercado, una estación de tren y edificios residenciales. Rusia niega haber atacado a civiles en Ucrania.

Los servicios de emergencia rusos extinguieron rápidamente un incendio en la refinería de petróleo de Ilsky, una de las mayores del sur de Rusia, después de que un ataque con drones incendiara las instalaciones de almacenamiento de productos, informó la agencia de noticias TASS.

Ucrania no suele reivindicar la autoría de lo que, según Moscú, son frecuentes ataques con drones contra infraestructuras y objetivos militares, sobre todo en regiones cercanas a Rusia.

(Reporte de redacciones en Kiev, Moscú y Ámsterdam; escrito por Gareth Jones; editado en español por Carlos Serrano)

