Roig asegura que el Villarreal tendrá un "equipo mejor" y que Pau Torres y Gerard seguirán

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, aseguró este miércoles que "seguro" que harán fichajes para afrontar la próxima temporada en la que jugarán la Liga de Campeones y que tendrán un "equipo mejor" que el de esta recién concluida campaña, incluido el central Pau Torres y el delantero Gerard Moreno porque tienen "contrato en vigor".

"Por supuesto, claro. Tienen contrato en vigor, sí, van a continuar", aseveró Roig en rueda de prensa para dar a conocer la situación económica y los objetivos de Pamesa sobre la continuidad de los dos internacionales con la selección española, dos de las piezas más codiciadas del 'Submarino Amarillo' tras su gran temporada.

El mandatario dejó claro también que "seguro" que hay incorporaciones y que serán "mejores" que las del año pasado. "Siempre digo que tendremos un equipo mejor que el del año anterior y peor que el del año siguiente, esa es la máxima del Villarreal con la premisa del equilibrio económico", comentó.

El empresario cree que hay que "buscar más calidad y con menos precio" porque la situación económica no permite 'locuras' ya que la mayor fuente de ingresos, los derechos televisivos, "no son infinitos". "Lo que hay que hacer es atemperar los gastos y gastar en arreglo a lo que debe ser. El trabajo del consejero delegado del club es el de ajustar su presupuesto a los ingresos", advirtió.

El dirigente también insistió en su "gran satisfacción" y el "grandísimo orgullo" por el histórico título de la Liga Europa. "Estoy en una nube. Hemos hecho historia en la Comunidad Valenciana y en Castellón, somos el pueblo más pequeño en ser campeón europeo, hay que saber digerirlo", confesó.

Finalmente, se refirió a la reforma del Estadio de la Cerámica y para el que tiene "la idea de hacer un cerramiento igual que en la plaza", para lo que está dispuesto a "pagar el doble" de lo que diga el tasador sobre las casas de alrededor.

"De momento no se va a hacer ningún paso porque no necesitamos esto para jugar como en la época en la que tuve que comprar todas las 'casitas' para poder jugar en Primera. Es devoción más que en necesidad y si no se puede nos quedamos como estamos, va a depender de que los vecinos quieran o no", sentenció.

Europa Press