Romero (Ceuta): "Si ganamos al Barça será con nuestra identidad"

"No es bueno que el Barça recibiera un aviso del InterCity"

BARCELONA, 18 Ene. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del AD Ceuta CF, José Juan Romero, aseguró que intentarán ganar al FC Barcelona, este jueves en los octavos de final de la Copa del Rey, con la identidad propia de su equipo e intentando tener el balón el máximo tiempo posible, sin especular ni poner un muro defensivo atrás.

"Quien me conoce sabe que no vamos a especular. Tendremos que defender fuerte, nos meterán en nuestra área, pero la idea va a ser la misma; intentar ser el Ceuta y quitarles el balón el tiempo que podamos. Si ganamos será por haber ido con nuestra identidad", aseguró a los medios en la previa.

Romero reconoció que hay "un poco de locura en todo" antes del partido y de recibir al vigente campeón de la Supercopa de España y líder de LaLiga Santander. "Estamos con muchas ganas de que llegue el partido, disfrutarlo mucho y que podamos ver un buen Ceuta y competir", manifestó.

"Cuando queden seis horas para el partido, será un partido igual que el resto e iremos con la misma idea de salir a ganar. Sabiendo que será un día muy bonito y especial", aportó, en este sentido.

Eso sí, recibir al Barça en el Alfonso Murube no entraba en sus planes. Y menos en octavos de la Copa. "Para los que hemos jugado hace poco en campos de tierra y ahora poder jugar unos octavos de final de Copa del Rey contra todo un Barcelona es algo que no entraba en nuestras cábalas hace nada. Estamos aquí y que no pare", señaló.

¿Cómo afrontará el partido? Pues depende de como sean los primeros minutos. "Es importante que no están a gusto, que le cojan asco al partido. Y si se vuelve loco, tendremos opciones. Tenemos que evitar que ellos entren rápido y enchufados al partido. No es bueno que el Barça recibiera un aviso (del InterCity)", reconoció sobre el 3-4, en la prórroga, con el que eliminó el Barça al equipo alicantino en la ronda anterior.

