Ruso bivol retiene título mundial semicompleto de boxeo tras vencer a "canelo" álvarez por decisión unánime

8 mayo (Reuters) - El ruso Dmitry Bivol retuvo el sábado el título mundial de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo tras vencer al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez por decisión unánime.

En la pelea que se disputó en el T-Mobile Arena de Las Vegas, los tres jueces dieron el triunfo a Bivol por 115-113.

"Hoy me probé que soy el mejor, mantuve mis cinturones, Canelo es un gran campeón y lo respeto mucho. Si tu no crees en ti mismo en quién vas a creer, yo creí en mí, me sentí mejor que nunca en la pelea, lo disfruté todo", dijo Bivol tras la pelea.

"No hay problema, vamos a hablar, tomé esta pelea porque quería esta oportunidad, ahora estoy listo para la revancha y quiero que me traten como un campeón", apuntó Bivol, quien mantuvo su condición de invicto con 20 triunfos y 11 nocauts.

Durante los 12 rounds ambos peleadores buscaron el triunfo desde el inicio y protagonizaron varios intercambios de golpes en los que los dos demostraron su poder.

Álvarez, quien buscaba ser campeón en otra categoría después de que en noviembre de 2021 se convirtió en el primer boxeador mexicano en unificar los cuatro títulos del peso supermediano al noquear al estadounidense Robert Plant y arrebatarle el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), aceptó la derrota y advirtió que buscará la revancha.

"Es un gran campeón, en el boxeo se gana y se pierde, le tocó ganar y hay que aceptarlo. Es un buen peleador, no lo puedes conectar tan fácil, hice una gran pelea y al final la gente es la que gana", dijo Álvarez.

"No hay ninguna excusa, es un gran peleador, se gana y se pierde y hay que aceptarlo tal cual, pero esto no se queda así", advirtió.

El boxeador mexicano, quien sufrió su segunda derrota, registra un récord de 57 victorias y dos empates, con 39 nocauts. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)