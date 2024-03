INDIAN WELLS, California, EE.UU. (AP) — Maria Sakkari derrotó el viernes a Coco Gauff 6-4, 6-7 (5), 6-2 tras desaprovechar tres bolas de partido en el segundo set de una semifinal demorada por la lluvia y avanzó a la final del Abierto de Indian Wells.

La rival de la griega en la final del domingo será la número uno del mundo, Iga Swiatek, que despachó a Marta Kostyuk por 6-2, 6-1. La polaca mejoró su foja del año a 19-2 para liderar el Tour WTA en cuanto a victorias.

Swiatek se ha impuesto a Sakkari, novena del mundo, en tres de sus cinco duelos.

El mal tiempo causó demoras de 20 minutos y dos horas en la semifinal entre Gauff y Sakkari, quien quebró el saque de la estadounidense en dos ocasiones para ponerse 5-2 arriba en el segundo set.

Gauff respondió ganando cuatro games al hilo y superó tres bolas de partido en el 10mo para tomar ventaja de 6-5. La griega aguantó el tipo y forzó un desempate en el que su rival se adelantó con un contundente 6-2 antes de imponerse por 7-5.

En cada uno de los seis primeros juegos del tercer set hubo puntos de ruptura de saque. Tras perder su servicio al inicio del set, Sakkari quebró en dos ocasiones el de Gauff para armar una ventaja de 4-1. Una hora y 10 minutos después de sus tres primeros puntos de partido, Sakkari logró el cuarto con una derecha ganadora y selló la victoria en el siguiente game gracias a un error en la derecha de su rival.

Swiatek ganó el torneo en 2022 como parte de una racha de 37 victorias consecutivas. Había avanzado a semifinales cuando Caroline Wozniacki se retiró perdiendo 6-4, 1-0 en los cuartos de final. Swiatek ha perdido sólo 17 juegos en las semifinales.

La ucraniana Kostyuk conectó 17 tiros ganadores frente a los 14 de Swiatek en el partido. Pero la estrella polaca fue mejor en casi todas las demás facetas y no enfrentó ningún punto de quiebre. Swiatek consiguió el 74% de sus primeros servicios, ganó el 83% de sus puntos con el primer saque y el 50% de sus puntos con el segundo en una tarde fresca y ventosa en el desierto del sur de California.

“Fue el partido más limpio que jugué aquí”, dijo Swiatek en una entrevista en la cancha. “Realmente, hoy no tuve ningún momento en el que no me sintiera segura”.

En la final de dobles masculina, el croata Nikola Mektic y el holandés Wesley Koolhof vencieron a los quintos en la siembra, el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, 7-6 (2), 7-6 (4). La pareja ganadora se repartirá 447,300 dólares.