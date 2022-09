Salvemos la Atención Primaria mandan una carta a Darias para pedir medidas "urgentes" para mejorar el deterioro del SNS

La plataforma Salvamos la Atención Primaria, que agrupa a 115 organizaciones sociales, profesionales y sindicales, ha acudido este miércoles al Ministerio de Sanidad para registrar una carta dirigida a la titular del ramo, Carolina Darias, en la que le solicitan la puesta en marcha de medidas "urgentes" para mejorar el deterioro que sufre el Sistema Nacional de Sanidad (SNS) y, especialmente, el mencionado nivel asistencial.

"Tenemos una gran preocupación por la situación de la Atención Primaria, una situación de gran deterioro y que supone un grave problema de accesibilidad de la población para poder ser atendida. Por eso, pedimos un esfuerzo especial para reforzarla, ya que hasta ahora no se ha hecho", ha dicho el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle.

De hecho, según los datos de la segunda oleada del Barómetro Sanitario de junio de 2022, en el que se señala entre otras cosas que el 65,7 por ciento de las personas que piden cita en Medicina de Familia la consiguen después de 48 horas, siendo el tiempo medio de demora de quienes no son atendidos en 24 horas de 8,8 días, de los que el 62,5 por ciento tienen una demora superior a 6 días; y además, las citas telefónicas siguen siendo predominantes (el 71,6%).

Por ello, una de las peticiones que realizan desde la plataforma a la ministra es que se publiquen periódicamente las demoras para la atención sanitaria en Atención Primaria, en Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería, especificándose para consultas presenciales y telefónicas, así como porcentaje de población que espera más de una semana. Además, consideran que se tiene que hacer para cada una de las comunidades autónomas, incorporándose a los datos del Sistema de Información de Listas de Espera del Ministerio de Sanidad.

Al respecto, también instan a cumplir con la 'Acción c.1.3' del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria de 10 de Abril de 2019 que establece la necesidad de garantizar que las demandas de atención no urgentes se atiendan en menos de 48 horas, actuación a corto plazo, y asegurar la atención presencial en aquellos casos en que así sea solicitada por las personas a la hora de pedir cita.

Por otro lado, tal y como ha aseverado la secretaria del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, Ana María Francés, la partida de 172 millones de euros aprobada este martes por el Consejo de Ministros para implementar el marco estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, tal y como viene reflejado en los presupuestos generales del Estado de 2022, es "insuficiente".

"Es una cantidad que no sólo es claramente insuficiente, sino que es irrisoria y casi anecdótica para lo que necesitamos en este nivel asistencial", ha dicho Francés, para solicitar que el 25 por ciento del gasto sanitario sea destinado a la Atención Primaria para mejorar las condiciones de los trabajadores, incrementar las plantillas y adecuarlas a las necesidades de la ciudadanía.

Del mismo modo, la plataforma solicita mejorar las condiciones laborales de los y las profesionales de Atención Primaria, dimensionando las plantillas a la realidad asistencial (personal médico, de Enfermería y administrativo).

"Estamos ante un déficit muy grave de profesionales de Atención Primaria, de unos 20.000 trabajadores y, además, existe un grave problema de cobertura de determinados puestos en zonas rurales y de peor accesibilidad que requiere de medidas urgentes por parte del Ministerio", ha avisado el secretario general de la FSS-CCOO, Humberto Muñoz.

Otras peticiones pasan por incentivar la función tutorial (MIR, EIR), definir los roles de cada perfil profesional, visibilizar la labor de las Unidades administrativas, la desburocratización y digitalización de las consultas, así como la incentivación real de los puestos de difícil cobertura, así como aumentar las plazas en las convocatorias de Formación sanitaria especializada en aquellas plazas MIR y EIR relacionadas con la Atención Primaria, eliminando las restricciones de acceso a las mismas.

"Exigimos a las autoridades sanitarias hacer un pacto por la Atención Primaria. El deterioro en el que está asumida es insoportable y lo que no puede ser es que la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud haya tantas trabas para pasar, la gente tropieza y no puede ser que no queramos repararla", ha zanjado el director de Medicusmundi, Felix Fuentenebro.