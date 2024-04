Samsonova elimina a Naomi Osaka en Madrid

La rusa Liudmila Samsonova despidió este jueves a la ex número uno del mundo Naomi Osaka en la segunda ronda del torneo de Madrid tras imponerse 6-2, 4-6, 7-5 en dos horas y 22 minutos.

Osaka, ganadora de cuatro Grand Slam, se recuperó de dos roturas de servicio en el segundo set para forzar un tercero decisivo, en el que finalmente se impuso Samsonova, número 17 del mundo.

La japonesa, que volvió a las pistas en enero tras un largo descanso, obtuvo su primera victoria sobre tierra batida en dos años el miércoles en Madrid contra la belga Greet Minnen.

Pero, Samsonova, cabeza de serie número 15, a quien Osaka venció en Indian Wells en marzo, paró la progresión de Osaka, poniendo fin con su victoria a cuatro derrotas consecutivas.

"Me sentí, no voy a decir feliz. Me sentí bien por haber podido pelar. Creo que hay una gran diferencia respecto a mi partido en Francia, así que estoy contenta de haber aprendido de este partido, pero triste por haber perdido" dijo en zona mixta Osaka, que la pasada semana había caído de entrada en el torneo de Rouen.

Samsonova se enfrentará en la siguiente ronda a la estadounidense Madison Keys.

En la tarde de este jueves, la número uno del mundo y subcampeona del año pasado en Madrid, Iga Swiatek, entrará en liza contra la china Wang Xiyu.

