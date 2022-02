Sánchez asegura que la "estabilidad política está garantizada" al margen de quién apoye la reforma laboral

Destaca de las elecciones portuguesas el castigo a los partidos que no han contribuido a la estabilidad

MADRID, 2 Feb. 2022 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles desde Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra de visita oficial, que "la estabilidad política está garantizada" independientemente de qué partidos apoyen mañana la reforma laboral si bien ha confiado en que ésta recabe "todos los votos posibles".

"La estabilidad política está garantizada", ha recalcado Sánchez, al ser preguntado si el respaldo de Ciudadanos a la reforma laboral podría tener un impacto en el bloque de partidos que ha venido apoyando al Gobierno de coalición desde el inicio de legislatura.

"El Gobierno tiene como propósito culminar su legislatura" en 2023 y hasta entonces, ha señalado, "lo que tenemos que hacer es garantizar importantes reformas", entre ellas la reforma laboral, y que estas cuenten con "un amplio respaldo por parte de las Cortes Generales".

En este sentido, preguntado expresamente sobre si ya da por imposible el respaldo de ERC, EH Bildu y PNV en la votación de este jueves, Sánchez ha dicho que no descarta "ningún voto" para la convalidación, al contrario, aspira a "todos los votos posibles" y en ello está trabajando en Gobierno.

Una vez más, el presidente del Gobierno ha insistido en que la reforma laboral es "un acuerdo de país" y ha preguntado nuevamente "al principal partido de la oposición", ante "su no rotundo", a quién cree que representa de este modo. "Al votar que no no están representando la voluntad de acuerdo de trabajadores y empresarios", ha subrayado.

Así las cosas, ha reconocido que le gustaría que la reforma laboral "fuera también un espacio de encuentro, que por desgracia no se dan muy frecuentemente en las Cortes Generales" puesto que es algo que "trasciende las siglas y las ideologías ya que es un acuerdo que representa a todos".

Lecciones de portugal

Por otra parte, Sánchez se ha referido a la victoria del socialista Antonio Costa en Portugal y ha celebrado su "resultado tan contundente" y la importancia de seguir contando con él en el Consejo Europeo por sus "habilidades negociadoras y su afán de llegar a acuerdos".

En cuanto a las lecciones a extraer de lo ocurrido en las urnas en Portugal, donde los sondeos no auguraban la mayoría absoluta obtenida por Costa, ha considerado que una de las principales ha sido que "aquellos partidos políticos, no tanto a la izquierda pero también a la derecha del PS, que no han contribuido a la estabilidad y han bloqueado la aprobación de los presupuestos han salido perjudicados de este proceso electoral".

En su opinión, en la actualidad todos los partidos políticos tienen que ser conscientes de que "los ciudadanos lo que quieren no son elecciones sino partidos políticos que saquen adelante a la sociedad que ha vivido un auténtico shock con la pandemia".

Ahora, ha añadido, "afortunadamente están viendo que la recuperación económica y las reformas que estamos poniendo en marcha se materializan en un crecimiento fuerte y unas tasas de empleo como no teníamos desde la crisis de 2008".

"La ciudadanía lo que busca es estabilidad y gobiernos y partidos políticos que arrimen el hombro", ha rematado.