Los ángeles (ap) — el presidente joe biden viajó recientemente a carolina del norte para promover su objetivo de internet asequible para todos los estadounidenses, pero la promesa de darle acceso a la red a 23 millones de familias luce incierta.

Ello se debe a que el subsidio para ayudar a personas de bajos recursos a conseguir internet vencerá esta primavera.

El Programa de Conectividad Asequible (PCA), que ofrece 30 dólares al mes a cada familia en la mayoría de los lugares y 75 dólares en territorios tribales, se quedará sin fondos para fines de abril si el Congreso no aprueba una prórroga.

“Creo que esta debe ser una alta prioridad para el Congreso”, declaró en entrevista telefónica el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, un demócrata que ha trabajado con un grupo bipartidista de gobernadores para promover el programa. “Para muchas familias, 30 dólares al mes es muchísimo”.

Ciertamente lo es para Shirleen Alexander, una residente de Charlotte quien dice que ese dinero le sirve para comprar productos básicos y que le ayuda también a compensar por sus gastos médicos.

“Si lo eliminan, me estarán quitando comida de la boca”, dijo Alexander, una persona de edad avanzada que tiene un ingreso fijo. “Necesito esa ayuda, y algunas de mis amistades que también son como de mi edad también la necesitan”.

El programa es pieza clave de los planes del gobierno de Biden de dar acceso a internet a toda la población, que el presidente ha promovido en medio de su campaña por la reelección. Incluso lo ha comparado con el enorme programa estatal que suministró electricidad a las zonas rurales en la década de 1930.

“Nuestro objetivo es conectar a todos en Estados Unidos a internet, con conexiones asequibles y confiables para el año 2030. A todos en Estados Unidos, así como lo hizo Franklin Roosevelt hace una generación con la electricidad”, declaró el presidente en Raleigh el mes pasado.

Hasta el momento, sólo el 43% de las familias elegibles se han registrado en el PCA. Pero el programa ha ayudado a las personas registradas a evitar las decisiones difíciles como las que describió Alexander, comentó Brian Vo, director de inversiones de Connect Humanity, una organización sin fines de lucro que promueve la conectividad a internet. Les da también acceso a servicios vitales como atención médica a distancia, clases a distancia y trabajar desde casa, añadió.

“Si tomas en cuenta el PCA y todo lo que ahorra en cuanto a servicios sociales y el valor económico que eso aporta, los beneficios por mucho compensan el costo de 30 dólares por familia”, según Vo.

___

Harjai participa en el programa Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura.