Seabed Elige los Sensores de Velodyne Lidar para el Sistema de Mapeo Móvil

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy que Seabed B.V., que se especializa en equipos de alta calidad para levantamientos y dragados marinos, ha seleccionado los sensores Puck™ para su sistema de mapeo móvil lidar. El sistema Seabed es una solución lidar móvil llave en mano para estudios hidrográficos que puede respaldar la planificación sostenible, que tiene como objetivo proteger los entornos históricos y marinos sensibles.

The Seabed mobile mapping system, equipped with a Velodyne Lidar Puck™ sensor, can be combined with a bathymetric multi-beam echo-sounder to provide a complete 3D, georeferenced image above and below water, saving time and money. (Photo: Business Wire)

El sistema lidar de los fondos marinos, equipado con un sensor Puck, proporciona datos completos de nubes de puntos por encima del agua y puede funcionar en condiciones marítimas adversas. El sistema lleva a cabo la captura de datos en 3D de intrincadas mediciones de las vías navegables interiores, cercanas a la costa y desde una distancia de hasta 100 metros. Está diseñado para ser fácil de movilizar y de usar sin la necesidad de capacitación o calificaciones especializadas, lo que brinda resultados rápidos que pueden ahorrar tiempo y dinero.

El sistema lidar de los fondos marinos se puede combinar con una ecosonda batimétrica de haces múltiples para proporcionar una imagen completa en 3D georreferenciada por encima del agua y por debajo de esta. Los datos se pueden utilizar para inspeccionar rápidamente la integridad estructural de puentes, presas y muelles, y para ser un recurso para la planificación de la preservación y la sostenibilidad. Las inspecciones periódicas de puentes y vías fluviales también son importantes para mejorar la seguridad de la navegación, especialmente en áreas de alto tráfico donde la profundidad es poco profunda.

“Seleccionamos el Puck de Velodyne porque produce los datos consistentes y de alta calidad que necesitan nuestros clientes”, afirmó Elice Collewijn, gerente general de Seabed, que tiene su sede en Ámsterdam, Países Bajos. “El Puck ha demostrado una excelente confiabilidad y eficiencia energética mientras opera en situaciones marinas severas. El sensor nos permite capturar datos vitales de alta resolución para medir y analizar con precisión los entornos marinos”.

“Seabed ayuda a las empresas a transformar sus negocios con soluciones de mapeo 3D en alta mar que pueden ofrecer una recopilación de datos detallada y de alta precisión para respaldar la navegación segura y la protección de los entornos marinos”, señaló Erich Smidt, director ejecutivo para Europa de Velodyne Lidar. “Sus soluciones demuestran cómo los sensores de Velodyne brindan el rendimiento, el alcance y el factor de forma compacto que se necesitan para los sistemas versátiles de mapeo móvil que pueden permitir un futuro sostenible”.

Los sensores Puck compactos y versátiles de Velodyne brindan una imagen de alta resolución para medir y analizar una variedad de entornos. Estos proporcionan resolución y rendimiento de alta calidad junto con una vista ambiental completa de 360 grados para proporcionar datos 3D en tiempo real. El Puck tiene la mejor eficiencia energética de su clase, lo que mejora el rango de recorrido y la sostenibilidad de las aplicaciones.

