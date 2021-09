Simeone: "Necesitamos más de Griezmann, sabe que se le va a exigir"

El entrenador del Atl茅tico de Madrid, Diego Pablo Simeone, asegur贸 que tuvieron "valent铆a" en la segunda parte para remontar el partido ante un Milan que fue "mejor" en el inicio y con once contra once en el terreno de juego donde les falt贸 "personalidad", y remarc贸 que necesitan "m谩s" de Antoine Griezmann, que sabe que le "van a exigir".

"La segunda parte fue muy buena por la b煤squeda y la valent铆a de todo el equipo en todo momento. Con uno m谩s pudimos atacar m谩s libremente, pero once contra once ellos fueron mejores, jugaron con m谩s ritmo, m谩s din谩micos y se encontraron con el gol", analiz贸 Simeone tras el partido al micr贸fono de 'Movistar+'.

El argentino cree que el Milan "se agrup贸 y defendi贸 bien" en el segundo tiempo y que decidi贸 probar "con todo" lo que ten铆a para buscar el empate, primero, y luego el triunfo "en un partido importante en un grupo que va a ser dif铆cil para todos".

El 'Cholo' insisti贸 en que en el segundo tiempo buscaron "darle velocidad al juego de todas las maneras" y que para ello junt贸 a "jugadores importantes en el campo". "Jugaron todos juntos y ganamos un partido que era muy importante", admiti贸.

"Perdimos mucho la pelota en el inicio, no tuvimos personalidad para jugar en esa parte del partido de once contra once, pero luego empez贸 a variar. Jugamos cerca del 谩rea durante todo el segundo tiempo y esper谩bamos que algo sucediera como sucedi贸, y pas贸 porque el equipo crey贸 hasta el final", subray贸.

El t茅cnico colchonero celebr贸 el tanto de Griezmann. "Me pone contento. Antoine hizo un gran gol y necesitamos m谩s de 茅l, se le va a exigir y 茅l lo sabe", apunt贸 sobre el franc茅s, jugador en el que conf铆a. "Yo creo en todos mis futbolistas. Tenemos una plantilla muy buena, pero que todav铆a no tiene regularidad en los partidos y en el juego", a帽adi贸.

Simeone asegur贸 que est谩n probando "con muchas maneras y con minutos para casi todos" de cara a encontrar lo que les hace "mejor como equipo". "Primero yo y a partir de esto que ellos sepan que el tiempo que est茅n en el campo pueden ser determinantes porque son muy buenos", recalc贸.