Sin dar nombres, el jefe de la onu acusa a israel de desinformar

Naciones unidas, 24 jun (reuters) - el secretario general de las naciones unidas, antonio guterres, acusó el lunes a israel de difundir información errónea sobre su persona durante los más de ocho meses de guerra con el grupo militante palestino hamás en la franja de gaza.

"He oído muchas veces a la misma fuente decir que nunca he atacado a Hamás, que nunca he condenado a Hamás, que soy partidario de Hamás", dijo Guterres en una conferencia de prensa sobre la integridad de la información, sin nombrar a Israel.

"He condenado a Hamás 102 veces, 51 de ellas en discursos formales, las otras en diferentes plataformas", señaló. "La verdad, al final, siempre gana".

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, dijo que las condenas de Guterres eran "palabras vacías si se comparan con sus acciones".

"Su único objetivo ha sido ayudar a Hamás a sobrevivir a esta guerra. Nos parece despreciable que el secretario general se niegue a acatar las normas de la ONU y pinte una imagen distorsionada de los acontecimientos sobre el terreno", dijo Erdan. "Antonio Guterres es cómplice del terror y debería dimitir hoy mismo".

Las relaciones entre la ONU e Israel son tensas desde hace tiempo y no han hecho más que empeorar durante la guerra entre Israel y Hamás.

Israel acusó a la ONU de ser parcial y ha acusado a su personal de trabajar con Hamás y otros militantes. La ONU está investigando algunas de las acusaciones, pero ha dicho que en muchos casos aún no ha recibido pruebas de Israel.

(Reportaje de Michelle Nichols; Editado en español por Héctor Espinoza)

