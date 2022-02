Sting vende el catálogo musical de su carrera a universal

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES, 10 feb (Reuters) - El cantautor británico Sting vendió el catálogo de su carrera musical a Universal Music Publishing Group (UMPG), informó el jueves la compañía, en la última movida de un artista para rentabilizar su trabajo.

La operación comprende la totalidad de los trabajos como solista de Sting, así como los que realizó cuando formaba parte del grupo The Police, incluidos los clásicos "Every Breath You Take", "Roxanne", "Shape Of My Heart", "Message in a Bottle", "Fields Of Gold", "Desert Rose" e "Englishman in New York", entre otros.

UMPG, la rama editorial de Universal Music Group (UMG), no reveló los detalles financieros del acuerdo, que reúne los catálogos de publicaciones musicales y de música grabada de Sting.

"Es absolutamente esencial para mí que el conjunto de mi carrera tenga un hogar donde sea valorado y respetado, no sólo para conectar con los fans de siempre de nuevas maneras, sino también para presentar mis canciones a nuevas audiencias, músicos y generaciones", dijo Sting en un comunicado.

"En el transcurso de mi carrera, he disfrutado de una larga y exitosa relación con UMG como mi socio discográfico (...) por lo que se sintió natural unir todo en un lugar de confianza, mientras regreso al estudio, listo para el siguiente capítulo", agregó.

The Police, del que Sting fue cofundador, líder y bajista, publicó cinco álbumes de estudio entre 1978 y 1983.

Como solista, creó más de una docena de álbumes de estudio, empezando por "The Dream of Blue Turtles", de 1985. Su último disco, "The Bridge", se lanzó en noviembre.

Entre los numerosos galardones que recibió el artista de 70 años se encuentran tres premios BRIT, el premio Century de la revista Billboard, un Globo de Oro y un premio Emmy. También fue nominado al Oscar en cuatro ocasiones.

Sting, quien es además actor, ingresó en el Salón de la Fama de los Compositores en 2002. Sus canciones han sido versionadas por artistas de la talla de Johnny Cash, George Michael y Herbie Hancock, entre otros.

En 2019, la organización estadounidense de derechos BMI dijo que "Every Breath You Take" era la canción más reproducida en la historia de la radio. (Reporte de Marie-Louise Gumuchian; editado en español por Daniela Desantis)