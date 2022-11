Tebas: "Hay esperanza en España, lo intuía con el liderazgo de Luis Enrique"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confesó que el debut (7-0) de la selección española en el Mundial Qatar 2022 contra Costa Rica fue "esperanzador", destacó el liderazgo del seleccionador nacional, Luis Enrique, y la aportación de la competición española al combinado nacional.

"Siempre en los Mundiales no empezábamos bien, ahora lo hemos hecho superbien. Creo que hay esperanza en el equipo, lo intuía con el liderazgo de Luis Enrique, pero no tanto. Son muchos los jugadores que juegan en nuestra liga. De los que acabaron son 9 los que juegan en nuestra competición", indicó el presidente de LaLiga, tras asistir a los Desayunos Informativos de Europa Press, protagonizados por el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

Acerca de las críticas hacia el rey Felipe VI por viajar a Catar para apoyar a 'la Roja' en el estreno mundialista, Javier Tebas le parece "mal". "El problema del Mundial de Catar viene de cuando se eligió. Nos olvidamos del cómo y por qué se eligió. De las altas temperaturas ... Que el Rey vaya a apoyar a la selección de todos los españoles es lo normal. Da igual dónde sea, el va a apoyar a la selección", comentó.

Por otro lado, Tebas se refirió al 'streamer' Luis Enrique. "No me parece mal que elija esa forma de comunicar. Hay muchas personas de otros ámbitos que utilizan esa forma de comunicación. ¿Por qué no lo va a hacer Luis Enrique?", se cuestionó.

Europa Press