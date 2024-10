Terceros se perderá partido de Bolivia frente a Ecuador, pero estará ante Paraguay

LA PAZ, Bolivia (AP) — Miguel Terceros, considerado la revelación de Bolivia, se perderá el partido frente a Ecuador, informó el miércoles el técnico Óscar Villegas al momento de dar a conocer los 30 convocados para enfrentar al cuadro ecuatoriano y posteriormente a Paraguay por las eliminatorias mundialistas.

En conferencia de prensa, el estratega boliviano informó que Terceros “no está apto para ser considerado frente a Ecuador” por una infección intestinal que le hizo perder unos seis kilos. “Para Paraguay estará”, mencionó.

La Verde se preparará con antelación para visitar Ecuador después que en la anterior fecha perdió 6-0 con Argentina. Bolivia busca encontrar el camino para lograr triunfos de visitante y seguir fuerte en la altura del estadio Municipal de Villa Ingenio en El Alto, vecina a La Paz, a unos 4.150 metros sobre el nivel del mar con el fin de mantenerse en la pelea para clasificar.

En la lista de convocados destaca Efraín Morales del Atlanta United, quien en la convocatoria para la Copa América declinó participar con la selección. Esta vez “está dispuesto y feliz de venir a la selección… Él ya es mayor de edad y ya está encaminado para que este acá”, agregó.

El plantel está compuesto por jugadores de una edad promedio de 24 años y se espera que arriben al país la próxima semana.

Villegas explicó que llamó a los 30 jugadores porque buscan “cuidar a los cinco jugadores que tienen tarjeta amarilla”.

Estas dos fechas son importantes para el cuadro boliviano que se ubica en séptimo lugar de las posiciones con 10 puntos tras 10 fechas y se mediará el 14 de noviembre en Guayaquil con Ecuador, que se ubicó en quinto lugar, y posteriormente recibirá a Paraguay que está en la sexta posición, ambas selecciones con 13 unidades.

Plantel:

Porteros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Alejandro Torres (Oriente Petrolero) y Rodrigo Banegas (GV San José).

Defensas: Luis Haquín (Ponte Preta, Brasil), Luis Barboza (Aurora), Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero), Marcelo Torrez (Santos, Brasil), Marcelo Suarez (Always Ready) José Sagredo (Bolívar), Efraín Morales (Atlanta United, EE.UU.), Diego Medina (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Roberto Fernández (Akron Tolyatti, Rusia) y Luis Paz (Bolívar).

Volantes: Robson Matheus (Always Ready), Daniel Camacho (FC Universitario), Carlos Sejas (Aurora), Héctor Cuéllar (Always Ready), Erwin Vaca (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Miguel Terceros (Santos, Brasil), Gabriel Villamil (Liga de Quito, Ecuador), Adalid Terrazas (USM Alger, Argelia), Jeyson Chura (The Strongest) y Borys Céspedes (Yverdon-Sport FC, Suiza).

Delanteros: Lucas Chávez (Al Taawon, Arabia Saudí), Enzo Monteiro (Santos, Brasil), César Menacho (Blooming), Carmelo Algarañaz (Kalamata, Grecia), José Martines (Always Ready).

