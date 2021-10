The Unnamed Society lanza el segundo capítulo de su libro sobre el arte de regalar en el Salón Internacional del Reloj SIAR 2021 en Ciudad de México

NEUCHÂTEL, Suiza--(BUSINESS WIRE)--oct. 25, 2021--

Siguiendo con su singular reinterpretación del Bisley Colt de Pancho Villa presentado en 2019, The Unnamed Society da el siguiente paso lógico con Golden Boy, una recreación del legendario rifle de repetición Winchester.

Golden Boy es una obra de arte por su forma y función que añade una nueva dimensión a una historia que sigue siendo tan fascinante e inspiradora como siempre, la del Salvaje Oeste y cómo se ganó.

Una fiel recreación de la leyenda del icónico rifle de palanca a modo de reloj, con su mecanismo original de carga y amartillado replanteado para dar cuerda al calibre de cronometraje y ajustar la hora. Sostener -y contemplar- esta fascinante hazaña de la ingeniería y la artesanía evoca los sueños de la infancia de una época lejana que, en última instancia, ayudó a configurar nuestros tiempos modernos. Puede exponerse con mucho efecto tanto en un escritorio como en la repisa de la chimenea o en la pared.

Golden Boy no se limita a dar la hora, sino que abre nuestra imaginación y nos lleva al lugar donde una vez vagaron los búfalos y donde hombres y mujeres valientes se adentraron en lo desconocido, se mantuvieron firmes y construyeron un nuevo mundo.

Hoy, la asociación entre The Unnamed Society y la empresa relojera l'Epée 1839 comienza el segundo capítulo de su historia. Con el Golden Boy llega la segunda creación impresionante imaginada para aquellos que elevan el listón del arte de regalar un poco más que el resto.

El rifle Winchester, apodado «El arma que ganó el Oeste», sigue siendo una de las armas de fuego más emblemáticas de todos los tiempos. En el caso del arma que inspiró al Golden Boy, el año es 1866. Tiene las mismas dimensiones y el mismo peso que el original, el mismo tacto y peso.

Con capacidad para 15 balas sin necesidad de recargar, el original no solo era mucho más práctico que un rifle de un solo tiro, también permitía un excelente manejo y precisión sin necesidad de un gran entrenamiento.

El maestro relojero capta este movimiento definitorio de la mano al cargar la bala y preparar el arma para el disparo: haciendo que el mecanismo del reloj gire, se «cargue» exactamente de la misma manera. Accionando la palanca 15 veces, como si se cargaran 15 balas una tras otra, se da cuerda al mecanismo para conseguir 7 días de autonomía.

La maravilla que encierra el corazón de cada Golden Boy solo se ve igualada por el hecho de que es una creación totalmente personalizada, con el acabado específico según los deseos del propietario. Para la carcasa, el cañón y el cargador tubular, el propietario puede elegir entre acero, oro amarillo, rosa o blanco de 18 quilates y paladio. Para la culata y el guardamonte, una selección de maderas exóticas.

