Tragedia en partido de fútbol en Guinea con mortal avalancha humana no es la primera

Cincuenta y seis personas murieron en una estampida en un estadio de fútbol al sur de Guinea el domingo. El caos siguió a enfrentamientos entre aficionados en la ciudad de Nzerekore durante la final de un torneo local entre los equipos de Labe y Nzerekore en honor al líder militar de Guinea, Mamadi Doumbouya, dijo el gobierno de Guinea el lunes.

Aquí un vistazo a algunos de los mayores desastres de multitudes en las últimas décadas:

3 de diciembre de 1979 — Once personas mueren cuando miles de aficionados se apresuran para entrar a un concierto de The Who en el Coliseo Riverfront en Cincinnati.

20 de enero de 1980 — Un estadio de madera temporal de cuatro pisos se derrumba en una corrida de toros en Sincelejo, Colombia, matando a unos 200 espectadores.

20 de octubre de 1982 — Sesenta y seis personas mueren en una avalancha de aficionados que salían de un partido de la Copa UEFA entre el Spartak Moscú y el Haarlem, de los Países Bajos, en el Estadio Luzhniki en Moscú.

28 de mayo de 1985 — Treinta y nueve personas mueren en violencia entre aficionados en la final de la Copa de Europa de 1985 entre Liverpool y Juventus en el Estadio Heysel en Bruselas.

13 de marzo de 1988 — Noventa y tres personas mueren cuando miles de aficionados de fútbol se precipitan hacia las salidas cerradas del estadio para escapar de una repentina granizada en Katmandú, Nepal.

15 de abril de 1989 — Noventa y siete personas mueren y cientos resultan heridas en una avalancha de aficionados en el abarrotado Estadio Hillsborough en Sheffield, Inglaterra. Una víctima murió en 2021 de neumonía por aspiración y que había quedado vulnerable debido a las lesiones del desastre.

2 de julio de 1990 — Durante el hajj anual en Arabia Saudita, 1.426 peregrinos musulmanes, principalmente de Asia, mueren en y alrededor de un largo túnel peatonal que va de La Meca a Mina.

13 de enero de 1991 — Cuarenta y dos personas mueren cuando aficionados intentaban escapar de peleas en el Estadio Oppenheimer en Sudáfrica.

23 de mayo de 1994 — Una avalancha de peregrinos en el hajj deja 270 peregrinos musulmanes muertos.

23 de noviembre de 1994 — Una avalancha de pánico durante una protesta política en Nagpur, India, deja 113 muertos.

16 de octubre de 1996 — Ochenta y cuatro personas mueren y 147 resultan heridas cuando los aficionados en pánico son aplastados y sofocados antes de un partido clasificatorio para la Copa del Mundo entre Guatemala y Costa Rica en la Ciudad de Guatemala.

9 de abril de 1998 — Una avalancha de peregrinos en un puente en La Meca deja 118 peregrinos del hajj muertos.

11 de abril de 2001 — Al menos 43 personas son aplastadas hasta la muerte durante un partido de fútbol en el Ellis Park en Johannesburgo, Sudáfrica.

9 de mayo de 2001 — Más de 120 personas mueren cuando la policía dispara gas lacrimógeno en la multitud alborotada en un estadio en la capital ghanesa, Acra, provocando pánico.

17 de febrero de 2003 — Veintiuna personas son aplastadas hasta la muerte en la salida de la escalera de E2, una discoteca en Chicago.

20 de febrero de 2003 — La pirotecnia en el escenario durante un concierto de Great White en la discoteca Station en Warwick, Rhode Island, provoca un incendio que mata a 100 personas y hiere a más de 200.

1 de febrero de 2004 — Un pánico durante un ritual del hajj en el Puente Jamarat cerca de La Meca deja 251 personas muertas.

25 de enero de 2005 — Un pánico entre peregrinos hindúes cerca del templo Mandhradevi en Maharashtra, India, deja 265 personas muertas.

31 de agosto de 2005 — Al menos 640 peregrinos musulmanes chiitas en Bagdad mueren cuando una barandilla en un puente se derrumba durante una procesión religiosa, enviando a decenas al río Tigris.

12 de enero de 2006 — Un pánico entre peregrinos musulmanes durante una ceremonia del hajj cerca de La Meca deja 345 personas muertas.

4 de febrero de 2006 — Setenta y ocho personas mueren en una avalancha de pánico que ocurrió en la estampida de la Arena PhilSports en Manila, Filipinas, mientras esperaban una audición para un programa de variedades de televisión.

30 de septiembre de 2008 — Al menos 168 personas mueren y 100 resultan heridas cuando miles de peregrinos hindúes son atrapados en un pánico en un templo en Jodhpur, India.

24 de julio de 2010 — Veintiuna personas mueren y más de 650 resultan heridas en una avalancha en un túnel abarrotado que era el único punto de acceso al festival de música Love Parade en Duisburg, Alemania.

22 de noviembre de 2010 — Más de 340 personas mueren y cientos de otras resultan heridas durante una avalancha de pánico en un festival en la capital camboyana, Phnom Penh.

27 de enero de 2013 — Un incendio mata a más de 200 personas en la discoteca Kiss en Santa Maria, Brasil.

24 de septiembre de 2015 — Al menos 2,411 peregrinos musulmanes mueren en una avalancha durante el hajj en Arabia Saudita.

30 de abril de 2021 — Cuarenta y cinco personas mueren y docenas más resultan heridas en una avalancha de pánico en la peregrinación anual al Monte Merón en Israel.

5 de noviembre de 2021 — Los aficionados en un festival de música en Houston se precipitan hacia el escenario durante una actuación del rapero Travis Scott, desencadenando un pánico que deja 10 personas muertas y muchas más heridas.

1 de octubre de 2022 — La policía dispara gas lacrimógeno después de que estallara la violencia tras un partido de fútbol en Indonesia, desencadenando que se lanzaran a la salida y que dejó al menos 125 muertos y más de 100 heridos.

1 de diciembre de 2024 — Cincuenta y seis personas murieron y varias resultaron heridas en una estampida en un estadio de fútbol al sur de Guinea, tras enfrentamientos entre aficionados en Nzerekore durante la final de un torneo local entre los equipos de Labe y Nzerekore. Los medios locales informaron que las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno para intentar restaurar la calma después de que los aficionados invadieran el campo tras una decisión controvertida de penalti.

