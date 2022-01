Trippier: "El Atlético fue una oportunidad única en la vida a la que no pude decir que no"

"Ha sido un placer y un privilegio jugar para Simeone"

MADRID, 7 Ene. 2022 (Europa Press) -

El futbolista del Newcastle United y ex del Atlético de Madrid Kieran Trippier explicó este viernes cómo fue su salida del club 'rojiblanco' por "motivos personales" y reconoció que ir al Atleti era "una oportunidad única" en su carrera, al mismo tiempo que resaltó que jugar para Simeone fue "un placer y un privilegio".

"Siempre es diferente ir a otro país, con tu familia... Al principio fue difícil, pero no me gusta empezar de cero y ponerme a prueba. Eso es lo que he hecho en España casi tres años. Ha sido una experiencia increíble, estoy feliz por haberlo hecho. Pude ganar la liga, me llevo grandes recuerdos de un gran club que ha hecho tanto por mí dentro y fuera del campo. Muchas personas con las que seguiré en contacto por muchos años... Era una oportunidad única en la vida a la que no pude decir que no", admitió Trippier en una entrevista en DAZN.

El lateral inglés cree que su etapa en el Atlético de Madrid le ha convertido en "mucho mejor jugador", gracias a Diego Pablo Simeone. "Es un gran entrenador. Me ha ayudado en el aspecto defensivo. Siento que he madurado mucho desde que llegué a Madrid. He jugado con grandes jugadores y él como entrenador es increíble. Ha sido un placer y un privilegio jugar para Simeone", confesó.

Uno de sus mejores recuerdos es la liga conquistada como 'rojiblanco'. "Ganar la liga es difícil contra Real Madrid y Barcelona. También hay buenos equipos como Sevilla, Villarreal... Creo que empezamos muy bien la temporada, jugamos muy bien. En los últimos tres partidos estuvo ajustado, la ganamos en el último. Es un momento que nunca olvidaré", reveló Trippier.

"Desde el principio de la temporada se habló que podría dejar el Atlético. Finalmente no ocurrió, bajé la cabeza, trabajé duro y hablé con el club para valorar las opciones en enero. El Atlético se portó muy bien conmigo. El Newcastle apareció en enero, yo tengo motivos personales por mi familia... Lo más importante es que fue un día feliz, alcanzamos un acuerdo. Conocía a algunos jugadores, el staff, eso hizo la decisión más fácil para mí", relató sobre su salida.

El futbolista afirmó que pidió al Atleti que tuviera en cuenta su salida si se daba la oportunidad de regresar a Inglaterra. "Apareció el Newcastle, hablé con mi mujer, era importante para mis hijos volver a Inglaterra en este momento y establecerme con mi familia. Así que estoy encantado de estar aquí. Mi mujer está deseando volver de Madrid para vivir conmigo. Es una nueva etapa para mí y mi familia, estoy emocionado", comentó.

"Conozco muy bien al entrenador. El Newcastle es un gran club, es un privilegio estar aquí, es una nueva etapa en mi carrera que estoy deseando empezar", concluyó Trippier.