Trump rechaza un control estricto de las armas durante la convención de la Asociación Nacional del Rifle

El expresidente Donald Trump ha asistido este viernes a la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) en Houston, en el estado de Texas, donde ha rechazado un control más estricto de las armas en Estados Unidos.

En el marco de las tensiones por la masacre de la escuela de primaria Robb, en Uvalde, el exmandatario ha indicado, durante el evento, que "la existencia del mal es una de las mejores razones para armar a los ciudadanos respetuosos con la ley", según ha recogido la agencia de noticias Bloomberg.

Las medidas sugeridas por Trump, entre otras, son incrementar el apoyo a la salud mental de los jóvenes, tratar con las "familias rotas", puntos únicos de entrada en las escuelas, con vigilancia incluida, así como dejar a los maestros utilizar armas en lugares no visibles, según ha recogido la citada agencia.

En su discurso, Trump ha cargado contra los demócratas por polarizar a la población y ha exigido priorizar la financiación de la seguridad escolar sobre la ayuda humanitaria a Ucrania, argumentando que Estados Unidos gasta unos 40.000 millones de dólares en armar a Kiev.

"Cada vez que una persona perturbada o demente comete un crimen tan horrible, siempre hay un esfuerzo grotesco por parte de algunos en nuestra sociedad para usar el sufrimiento de otros para promover su propia agenda política extrema", ha dicho, refiriéndose a los demócratas, según ha recogido 'Politico'.

Por otro lado, también ha reclamado, en este sentido, que el Congreso estadounidense vote "de inmediato" para recuperar la cantidad del dinero invertida el marco de la pandemia de coronavirus, según el citado medio.

"Cualesquiera que sean nuestras diferencias en otros temas, qué demonios impide que los demócratas aprueben inmediatamente medidas para aumentar la seguridad escolar", ha reclamado el exmandatario, agregando que "a diferencia de algunos", no ha decepcionado a la gente al no presentarse, tal y como ha recogido 'The Hill'.

Trump confirmó su asistencia a la convención de la NRA el miércoles y aseguró que el país en estos momentos "necesita soluciones y un liderazgo reales". "Es por eso que mantendré mi compromiso de hablar en Texas en la convención de la NRA y dar un mensaje importante a Estados Unidos", escribió en su propia red, Truth Social.

Tipos buenos armados

Al encuentro también han acudido el senador Ted Cruz, republicano por Texas, y otras figuras clave del Partido Republicano, si bien el gobernador de Texas, Greg Abbot, y el vicegobernador, Dan Patrick, han cancelado su participación debido a las intensas críticas sobre el dispositivo policial durante el tiroteo de Uvalde.

"No importa el horror. La respuesta de Texas al mal siempre ha sido de unidad, fortaleza y resiliencia. Uvalde es fuerte. Texas es fuerte. El país entero está al lado de las familias en duelo en Uvalde", ha indicado Cruz en el evento, según ha recogido en su perfil oficial de Twitter.

Cruz ha llamado "lunáticos" y "monstruos" a los tiradores que cometen masacres y disparan de forma "deliberada" contra la población estadounidense. "Son la imagen de lo malvado", ha indicado, agregando que cuestiones como el aislamiento crónico, la disminución de la asistencia a la iglesia o los videojuegos agravan la situación.

"Lo que para a los tipos malos armados son los tipos buenos armados", ha sentenciado, recordando que lo importante es dar apoyo a las familias, amigos y conocidos de los 19 menores y las dos maestras que perdieron la vida a manos de Salvador Ramos, el tirador de Uvalde.

El argumento de la NRA apelando a la salud mental del tirador es el mismo que han estado esgrimiendo los republicanos para justificar el fácil acceso a las armas, desde Abbott hasta el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell.

Pese a que Abbott no ha asistido, sí ha difundido un vídeo en el que explica que las leyes de control de armas en todo Estados Unidos no han impedido que "los locos cometan actos malvados" en el marco de una convención que ha registrado, además, protestas organizadas por, entre otras, el colectivo 'Black Lives Matter'.

El gobernador estadounidense ha indicado que el tirador cometió un delito grave "antes incluso de apretar el gatillo" al poseer un arma en las instalaciones de la escuela. Luego, cometió un asesinato capital al matar a 21 personas, según ha dicho, tal y como ha informado el diario 'The Texas Tribune'.

Por su parte, Patrick, el vicegobernador de Texas, no se ha pronunciado durante la convención para no "traer ningún dolor o pena adicional a las familias y a todos los que sufren en Uvalde", según ha recogido el citado periódico.

La celebración de esta nueva conferencia del poderoso lobby armamentístico de Estados Unidos tiene lugar a menos de 450 kilómetros de donde este joven de 18 años irrumpió con un rifle de asalto AR-15 comprado legalmente y asesinó a 19 niños y dos de sus maestras.

En la madrugada del martes, Ramos, tras disparar a su abuela --que está en estado grave-- irrumpió en la escuela primera de Uvalde, en Texas, donde ejecutó a 19 niños y dos maestras tras atrincherarse con ellos en una de las aulas. Otras 17 personas resultaron heridas, aunque la mayoría fueron dadas de alta.

Ramos, cuyas motivaciones se desconocen, fue finalmente abatido por una agente de la Policía Fronteriza de Estados Unidos que estaba fuera de servicio, pero que fue el primero en acudir junto a otros dos agentes al lugar de los hechos.