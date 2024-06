Un espectáculo en Nueva York: El Empire State Building estrena el Dragón Vhagar, de 270 pies, rodeando en el mástil del edificio, en colaboración con Max

Nueva york--(business wire)--jun. 17, 2024--

Un dragón de 270 pies de largo aterriza en el centro de Nueva York, en lo alto del emblemático Empire State Building (ESB). En colaboración con Max, el ESB ha reconocido que el Dragón Vhagar se ha enroscado alrededor de su mástil justo cuando el ESB y Max culminan su conquista de una semana de duración de la "Casa del Dragón".

Las mejores vistas de Vhagar se consiguen en Manhattan, desde el sur del ESB, y desde el propio ESB se pueden lograr momentos únicos para hacerse selfies, en los que Vhagar busca presas con su enorme cabeza extendida sobre la cubierta sur del Observatorio de la planta 86 del ESB. Para mejor, las luces del ESB se han ajustado para que los aficionados puedan presenciar una serie de espectáculos de luz dinámicos en los que aparece el dragón en tonos dorados, verdes y rojos.

“Justo después de que el Empire State Building jurara lealtad al Rey, Vhagar descendió sobre el corazón de Nueva York y se encaramó en el mástil del ‘edificio más famoso del mundo’ como su guarida", declaró Tony Malkin, presidente y director ejecutivo de ESRT. "Los ciudadanos de Poniente ahora pueden sentarse en el Trono de Hierro en la gran escalinata del Observatorio para luego subir a la planta 86 y enfrentarse de cerca a la colosal bestia mientras contemplan las inigualables vistas de 360 grados desde nuestro mundialmente famoso Observatorio, la atracción número 1 de Tripadvisor en Estados Unidos".

Sujeto por más de 153 puntos de anclaje, Vhagar está compuesto por 1700 patrones en total y 600 000 pulgadas de costuras cosidas. El dragón gigante fue creado en colaboración con la agencia creativa Giant Spoon y fabricado por Bigger Than Life Advertising Inc. Mark Bachman, el presidente de la empresa, fue uno de los responsables de la instalación de King Kong en el Empire State Building en 1983.

La conquista de la “Casa del Dragón” incluyó una foto con el emblemático Trono de Hierro, una visita del reparto de la "Casa del Dragón" y una cabina interactiva de fotografías en la planta 80 . Esta colaboración con Max es solo uno de los varios eventos recientes en el Empire State Building que han acaparado la atención mundial, entre los que se incluyen colaboraciones con Mercedes-AMG Petronas F1 x WhatsApp, Outward Bound y “Star Wars”.

El Observatorio del Empire State Building ha sido objeto de una remodelación de 165 millones de dólares que incluye la adición de una entrada exclusiva para visitantes, un museo envolvente con nueve galerías, nuevos uniformes a medida para los anfitriones del Observatorio y un nuevo Observatorio en la planta 102 con vistas incomparables. La renovada “Observatory Experience” (Experiencia del Observatorio) ha sido elegida la atracción número 1 de Estados Unidos en los premios Travelers' Choice de Tripadvisor: Best of the Best de Tripadvisor durante dos años consecutivos.

Las entradas para ver el dragón en el Observatorio del Empire State Building pueden adquirirse aquí. Envíe un mensaje de texto CONNECT al 274-16 para recibir información en tiempo real sobre las luces de la torre del Empire State Building.

Encontrará imágenes y videos de alta resolución de todos los elementos de la conquista de la Casa del Dragónaquí.

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building, el "Edificio más famoso del mundo", propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), tiene una altura de 1454 pies sobre Midtown Manhattan, desde la base hasta la antena. La remodelación de 165 millones de dólares de la “Observatory Experience” del Empire State Building crea una experiencia totalmente nueva con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio rediseñado en la planta 102 con ventanas que van del suelo al techo. El viaje al mundialmente famoso Observatorio de la planta 86, el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York y más allá, orienta a los visitantes para disfrutar de toda su experiencia neoyorquina y abarca todo, desde la icónica historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. La “Observatory Experience” del Empire State Building recibe a millones de visitantes cada año y fue declarado "Edificio favorito de Estados Unidos" por el Instituto Americano de Arquitectos, el destino turístico más popular del mundo por Uber, la atracción n.º 1 de EE. UU. en los premios Travelers' Choice de Tripadvisor: Best of the Best durante dos años consecutivos, y la atracción n.º 1 de Nueva York en la Ultimate Travel List de Lonely Planet.

Desde 2011, el edificio funciona totalmente con electricidad eólica renovable y en sus numerosos pisos se aloja una diversa gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones comerciales como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para más información y para reservar entradas para la experiencia del Observatorio, visite esbnyc.com o siga la página web del edificio en Facebook, X (ex Twitter), Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.

Acerca de la Casa del Dragón

Basada en "Fire & Blood” (Fuego y Sangre) de George R.R. Martin, la serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de "Game of Thrones” (Juego de Tronos), cuenta la historia de la Casa Targaryen. Cocreador/productor ejecutivo George R.R. Martin; cocreador/showrunner/productor ejecutivo, Ryan Condal; productores ejecutivos Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere, Vince Gerardis. El reparto de la segunda temporada incluye a Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans. También regresan Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham. Los nuevos actores de la segunda temporada son Abubakar Salim como Alyn de Hull, Gayle Rankin como Alys Rivers, Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale como Ser Simon Strong, Clinton Liberty como Addam de Hull, Jamie Kenna como Ser Alfred Broome, Kieran Bew como Hugh, Tom Bennett como Ulf, Tom Taylor como Lord Cregan Stark y Vincent Regan como Ser Rickard Thorne.

