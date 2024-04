Una actriz de Game of Thrones reveló las impactantes secuelas que le dejó la serie

Escuchar

El mundo de la actuación puede resultar un poco traumático para los actores, a quienes les toca interpretar escenas cargadas de significados negativos. Algunos la pueden sobrellevar mejor en una situación dramática ficticia, pero otros, que les tocan escenas difíciles con su personaje, quedan con secuelas, ya que se tratan de puestas en escenas que rozan la línea de lo real. Esto fue lo que le sucedió a una reconocida actriz de Game of Thrones, quien reveló la secuela física que le dejó una de las escenas más fuertes de una de las mejores series de la historia.

La actriz en cuestión es Hannah Waddingham, quien en una entrevista contó que padece claustrofobia crónica luego de protagonizar una fuerte escena de tortura en la serie de HBO. La estrella de Ted Lasso estuvo en The Late Show, ciclo conducido por Stephen Colbert, y en la entrevista contó cómo fue ponerse en la piel de uno de los miembros de la Septa Unella en la quinta y sexta temporada de Game of Thrones.

Hannah Waddingham interpretó a Septa Unella en Game of Thrones. Captura: MAX

En la serie, fue protagonista de una de las escenas más recordadas al hacer marchar a Cersei Lannister desnuda en las calles mientras le gritaban “vergüenza” para que se arrepienta de sus pecados y le arrojaban objetos. Sin embargo, Cersei tuvo su venganza y la torturó con waterboarding (ahogamiento simulado). Lo que nadie sabía es que esto le generaría secuelas reales a la actriz.

“Thrones me dio algo que no esperaba y es la claustrofobia crónica. La razón por la que no creo que el programa haya sido tocado todavía en términos de cinematografía para una serie, es simplemente porque tiene un nivel diferente”, introdujo la británica.

Septa hizo marchar a Cersei Lannister desnuda en las calles donde le gritaban “vergüenza” para que se arrepienta de sus pecados en la serie Game of Thrones. Captura: MAX

En ese momento explicó de que se trató la escena de waterboarding que protagonizó. “No podía levantar la cabeza porque dije que sería demasiado obvio que esté suelta, no podía hablar porque The Mountain (el personaje de Gregor Clegane) tenía su mano en mi boca mientras yo gritaba, y tenía marcas de correas por todas partes, como si me hubieran atacado”, indicó.

En la escena se ve cómo Cersei Lannister le arroja vino sobre el rostro para generarle una sensación de ahogamiento. En esto consiste la técnica del waterboarding: el torturado, inmovilizado, se recuesta boca arriba sobre una tabla, mientras le vierten líquido en la boca y nariz para generarle una sensación de ahogamiento.

Sin embargo, no fue la única actriz que la pasó mal en su papel, según le contó a Stephen Colbert. “Uno de los otros tipos que había estado filmando algo más me dijo ‘¿qué te pasó?’. Le conté todo y él dijo ‘bueno, tenés suerte. Yo me arrastré sobre mis codos durante cuatro días’”, contó Waddingham a modo de risa. “Y nos reímos del hecho de que ambos estamos en Game of Thrones, y no importa cuando estás en Thrones porque solo querés dar lo mejor”, concluyó la reconocida actriz.

Cabe destacar que Game of Thrones fue una de las series más aclamadas de los últimos tiempos y cualquiera que quiera verla podrá disfrutarla en la plataforma de streaming Max.