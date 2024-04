un general de eeuu advierte que se acaba el tiempo para ucrania sin ayuda de washington

(Actualiza con detalles, citas)

WASHINGTON, 10 abr (Reuters) - El principal general estadounidense en Europa dijo el miércoles ante el Congreso que Ucrania se quedará sin proyectiles de artillería y sin interceptores de defensa antiaérea "en un plazo bastante breve" sin el apoyo de Washington, lo que la dejará vulnerable a una derrota parcial o total.

En una señal de lo escasas que eran algunas armas, el general Christopher Cavoli, comandante del Mando Europeo, dijo al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que Rusia está disparando cinco proyectiles de artillería por cada uno lanzado por las fuerzas ucranianas y que esa disparidad podría aumentar en las próximas semanas a 10-1.

"Si un bando puede disparar y el otro no puede responder, el bando que no puede responder pierde. Así que hay mucho en juego", declaró Cavoli. "Este año dependen mucho de nosotros. Y sin nuestro apoyo, no podrán prevalecer".

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se niega a convocar una votación sobre un proyecto de ley que proporcionaría 60.000 millones de dólares más a Ucrania, y la Casa Blanca se esfuerza por encontrar la manera de enviar ayuda a Kiev, que lleva más de dos años luchando contra las fuerzas rusas.

Algunos legisladores expresaron su creciente frustración por la falta de avances en la financiación para Ucrania, una medida ya aprobada por el Senado.

Durante la audiencia, la demócrata Elissa Slotkin dijo que Johnson debería ponerse los "pantalones de niño grande" y tomar una decisión difícil, aun a riesgo de perder su puesto.

Los ataques aéreos rusos sobre la región ucraniana de Járkov, en el noreste del país, alcanzaron el miércoles por la tarde una clínica y una farmacia, matando al menos a tres personas.

El Gobierno del presidente Joe Biden ha expresado su preocupación por la falta de fondos para Ucrania. El mes pasado, el Secretario de Defensa, Lloyd Austin, advirtió que la supervivencia de Ucrania estaba en peligro y trató de convencer a los aliados de que Estados Unidos está comprometido con Kiev.

Los funcionarios afirman que la falta de financiación disponible ya está teniendo repercusiones sobre el terreno en Ucrania, donde las tropas rusas están avanzando y las fuerzas ucranianas deben gestionar unos recursos limitados.

El apoyo europeo se ha vuelto más importante, pero funcionarios estadounidenses afirman que ese apoyo a Ucrania no será suficiente. El martes, el Gobierno de Biden anunció que había transferido a Ucrania miles de armas de infantería y más de 500.000 cartuchos de munición incautados hace más de un año de un envío iraní a las fuerzas hutíes en Yemen. (Reporte de Phil Stewart e Idrees Ali; editado en español por Carlos Serrano y Ricardo Figueroa)