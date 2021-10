Un gran número de exoesqueletos de cigarra pegados a un árbol llamó la atención de un transeúnte en un parque de Italia

MADRID, 7 oct. (EDIZIONES)

La muda de piel de un buen número de cigarras que permaneció adherida a un árbol durante una tormenta llamó la atención de un transeúnte el pasado 25 de septiembre de 2021.

Luca Matarazzo, de 20 años, de Cremona, Italia, se encontraba dando un paseo por un parque cercano cuando se topó con lo que pensó que era un enjambre de insectos vivos posados en un árbol y decidió ponerse a grabar.

https://www.youtube.com/watch?v=G69TmxfhGX4

Después de una inspección más detallada, el joven se dio cuenta de que simplemente se trataba de la muda de unas cuantas cigarras que permanecía pegada al tronco de un árbol.

"Como no hay muchos árboles en esa zona del parque, las cigarras estaban todas agrupadas. También había otros árboles, pero este árbol era el que tenía más piel de cigarra y me pareció fascinante. Últimamente ha llovido mucho, así que me sorprendió encontrarla todavía allí", confesó el joven a Caters.

El hallazgo, aunque sorprendente, es más común de lo que se piensa y forma parte del ciclo vital de las cigarras. Cuando las ninfas de las cigarras salen del suelo, trepan a los árboles y otras plantas y entonces mudan la piel, por lo que es normal encontrar allí colgando los fragmentos del exoesqueleto abiertos por la mitad en la parte posterior, en señal evidente de la presencia de las cigarras.