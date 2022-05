Un grupo de crías de tortuga da sus primeros pasos hacia el mar en un entrañable vídeo que se ha hecho viral en redes

La profesora de arte Petrina McDonald, de 50 años, captó las imágenes de un numeroso grupo de tortugas bobas mientras ponían todo su empeño en luchar contra las rocas en su primer viaje hacia el mar en la playa de Mon Repos (Australia).

Petrina filmó a las tortugas mientras las veía enfrentarse sin descanso a las resbaladizas rocas, decididas a llegar al agua, en su primer viaje al mar el grupo de crías mostró una increíble determinación y tenacidad.

Petrina dijo: "Me asombró el increíble empuje de las tortugas y su capacidad para seguir intentándolo hasta llegar al mar. He visto a muchas bajar por la parte arenosa de la playa, pero nunca cruzar las rocas; la mamá tortuga debió de pasarlo muy mal para cruzar las rocas y poner sus huevos. Sé que tuve suerte de verlas, y realmente aprecio lo increíble que fue la experiencia. Me acompañaron mis hijos adultos y compartieron mi emoción".