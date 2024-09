Un ministro israelí dice que se agota el tiempo para una solución diplomática con hezbolá en líbano

JERUSALÉN, 16 sep (Reuters) - El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo el lunes al secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, que se estaba cerrando la ventana para una solución diplomática al enfrentamiento con el movimiento Hezbolá, apoyado por Irán, en el sur de Líbano. Los comentarios de Gallant se produjeron al mismo tiempo que el enviado especial de la Casa Blanca, Amos Hochstein, visitaba Israel para tratar la crisis en la frontera norte, donde los soldados israelíes llevan meses intercambiando disparos de misiles con las fuerzas de Hezbolá. "La posibilidad de un marco acordado en la zona norte se está agotando", dijo Gallant a Austin en una llamada telefónica, según un comunicado de su oficina. Mientras Hezbolá siguiera vinculándose al movimiento islamista de Hamás en Gaza, donde las fuerzas israelíes llevan combatiendo casi un año, "la trayectoria está clara", afirmó. La visita de Hochstein, que tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se produce en un contexto de esfuerzos por encontrar una salida diplomática a la crisis, que ha obligado a decenas de miles de personas a ambos lados de la frontera a abandonar sus hogares. El lunes, los medios de comunicación israelíes informaron de que el jefe del mando norte del ejército había recomendado una operación fronteriza rápida para crear una zona de seguridad en el sur de Líbano.

Aunque la guerra en Gaza ha sido el principal foco de atención de Israel desde el ataque de los hombres armados dirigidos por Hamás el 7 de octubre del año pasado, la precaria situación en el norte ha alimentado el temor a un conflicto regional que podría arrastrar a Estados Unidos e Irán. Una descarga de misiles por parte de Hezbolá al día siguiente del 7 de octubre abrió la última fase del conflicto y desde entonces ha habido intercambios diarios de cohetes, fuego de artillería y misiles, con aviones israelíes golpeando profundamente en territorio libanés.

Hezbolá ha declarado que por el momento no busca una guerra más amplia, pero que lucharía si Israel lanzara una. Altos cargos israelíes llevan meses afirmando que Israel no puede aceptar que se desalojen indefinidamente sus zonas fronterizas del norte, pero mientras las tropas siguen ocupadas con Gaza, también se ha cuestionado la preparación del ejército para una invasión del sur de Líbano. Sin embargo, algunos miembros de la línea dura del Gobierno israelí han estado presionando para que se tomen medidas y el lunes el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, un viejo enemigo de Gallant, pidió que lo destituyeran. "Necesitamos una decisión en el norte y Gallant no es la persona adecuada para dirigirla", afirmó en una publicación en la red social X. Cientos de combatientes de Hezbolá y decenas de soldados y civiles israelíes han muerto en los intercambios de disparos, que han dejado comunidades a ambos lados de la frontera como ciudades virtuales fantasma.

Las dos partes estuvieron a punto de entrar en guerra el mes pasado, después de que las fuerzas israelíes mataran a un alto mando de Hezbolá en Beirut, en represalia por un ataque con misiles que mató a 12 jóvenes en los Altos del Golán, ocupados por Israel. El lunes, el Ministerio de Defensa israelí informó de que había aprobado la distribución de 9.000 fusiles automáticos a unidades civiles de respuesta rápida en el norte de Israel y los Altos del Golán. (Información de James Mackenzie; edición de Susan Fenton; editado en español por Mireia Merino)

Reuters