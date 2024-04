Una mujer de 18 años muere baleada dentro de la Universidad Estatal de Delaware; cierran el campus

DOVER, Delaware, EE.UU. (AP) — Una mujer de 18 años falleció el domingo después de recibir un disparo dentro del campus de la Universidad Estatal de Delaware, informaron autoridades.

Agentes policiales respondieron a un reporte de disparos dentro del campus alrededor de la 1:40 de la madrugada, indicó la policía de Dover.

La policía señaló que se encontró a una mujer de 18 años, quien no estaba registrada como estudiante, con una herida de bala en la parte superior del cuerpo. La joven fue localizada cerca del Pabellón Warren-Franklin, el cual funge como dormitorio para alumnos de primer año, según la universidad.

La víctima recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladada al hospital Bayhealth, en el campus Kent, donde se le declaró muerta, añadió la policía. No se dio a conocer su nombre hasta que se notifique a sus familiares. No se reportó que hubiera otras personas heridas, y de momento no había una descripción del sospechoso.

En un comunicado difundido por la policía, la universidad señaló que el campus fue cerrado el domingo. No se permiten visitas, todos los eventos fueron cancelados y se incrementaron las patrullas policiales.

La Universidad Estatal de Delaware informó que habría servicios de terapia disponibles en la oficina de alojamiento del Pabellón Tubman Lewis, y añadió que “seguirá tomando todas las acciones necesarias para garantizar la salud y el bienestar de nuestra comunidad”.

La policía de Dover y de la Universidad Estatal de Delaware investigan el caso, el cual fue clasificado como un homicidio, indicaron las autoridades.