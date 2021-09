Una mujer transforma el uniforme militar de su marido en un oso de peluche para que sus hijos se sientan acompañados

MADRID, 30 sep. (EDIZIONES)

El estilo de vida militar puede ser complicado y duro para los niños pequeños, especialmente con las ausencias prolongadas de sus padres durante los despliegues o los entrenamientos. Es por ello por lo que existen empresas en Estados Unidos que se dedican a crear productos, como 'Memory bears' o 'Daddy dolls', que ayuden a aliviar un poco estas transiciones.

En ocasiones, las mujeres de esos militares son las que se animan a fabricar versiones personalizadas de estos productos para sus hijos. Este es el caso de Caitlin Trantham, de 34 años, que, en lugar de comprar el típico 'Dady Doll', una especie de cojín-peluche con una foto impresa de un militar, quiso dar a sus hijos un recuerdo muy especial para que pudieran llevarse una parte de su padre mientras él se encontrase de servicio.

https://www.youtube.com/watch?v=UJjlNg5jsbM

En las imágenes, Caitlin explica cómo personalizó su 'Dady Doll' con el viejo uniforme de su marido en la base del Cuerpo de Marines de Oahu (Hawai) y grabó en vídeo imágenes del proceso.

"Mi marido es marine. Las familias de militares tenemos una extraña tradición. Cuando tienes hijos pequeños y su padre se va de despliegue, sueles darles un 'Daddy doll'. No me malinterpretéis, el concepto es bonito, lleva una foto del militar en cuestión impresa, pero para mí no está lo suficientemente personalizado".

Caitlin explicó a Caters: "Pensé que un oso pequeño sería más fácil de llevar, y hacerlo con el uniforme de mi marido era muy especial para mis hijos".